Thursday, October 9, 2025
SSKTK Collection Day 6: हाय राम! मंगलवार की कमाई जानकर चौंक जाएंगे आप, वरुण धवन की फिल्म ने कमाए इतने करोड़

SSKTK Collection Day 6 दशहरे के मौके पर कांतारा चैप्टर 1 के साथ थिएटर में रिलीज हुई सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को समीक्षकों की मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। हालांकि दर्शकों को यह पसंद आई और इसीलिए इसने पहले दिन 9.25 करोड़ रुपये के साथ जबरदस्त ओपनिंग की। आइए जानें फिल्म ने मंगलवार को कितना कलेक्शन किया।

वरुण धवन, जाह्नवी कपूर, रोहित सराफ और सान्या मल्होत्रा जैसे कलाकारों से सजी सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी 2 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। समीक्षकों की मिलीजुली प्रतिक्रिया के बावजूद दर्शकों को यह फिल्म पसंद आई। हालांकि एक शानदार ओपनिंग के बाद फिल्म की कमाई में गिरावट दर्ज की गई लेकिन फिर भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। पढ़ें मंगलवार को सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ने कितने करोड़ कमाए।

SSKTK बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 6

सैकनिल्क के मुताबिक सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ने पहले दिन 9.25 की शानदार कमाई के साथ खाता खोला। इसके बाद फिल्म ने 40 प्रतिशत की गिरावट के साथ 5.5 करोड़ दूसरे दिन कमाए। तीसरे दिन इसने बढ़त दर्ज की और 7.5 करोड़ कमाए चौथे दिन भी फिल्म की कमाई 7.5 करोड़ हुई। पांचवें दिन यानि सोमवार को इसने फिर से 58 प्रतिशत की गिरावट दर्ज करते हुए इसने 3.25 करोड़ की कमाई की। अब मंगलवार को इसकी कमाई में और भी ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है इसने आज 2.34 करोड़ रुपये कमाए हैं। इसी के साथ फिल्म की 6 दिनों की कमाई 35.59 करोड़ हो गई है।

SSKTK वर्ल्डवाइड कलेक्शन

फिल्म के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो इसने दुनियाभर में 46.15 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है जिसमें ओवरसीज कलेक्शन 6.25 करोड़ रुपये है। हालांकि यह पांच दिन के आंकड़े हैं, छठे दिन के वर्ल्डवाइड कलेक्शन के आंकड़े आना अभी बाकी है।

शशांक खेतान द्वारा निर्देशित फिल्म में वरुण धवन, जाह्नवी कपूर, सान्या मल्होत्रा, रोहित सराफ, मनीष पॉल जैसे कलाकारों ने काम किया है। यह फिल्म कांतारा चैप्टर 1 के साथ रिलीज हुई थी जिसमें ऋषभ शेट्टी ने लीड रोल प्ले किया है। कांतारा 1 इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक थी और यह बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है। कहा जा सकता है कि कांतारा 1 की वजह से सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर असर पड़ रहा है।

