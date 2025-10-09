Thursday, October 9, 2025
IND vs AUS: भारतीय टीम 15 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया रवाना होगी, दो समूह में खिलाड़ी भरेंगे उड़ान; इस दिन टीम से जुड़ेंगे रोहित-विराट

पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली और उपकप्तान श्रेयस अय्यर टीम की रवानगी से पहले दिल्ली में टेस्ट टीम के सदस्यों से जुड़ेंगे।

भारतीय वनडे टीम दो समूह में 15 अक्टूबर को दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया रवाना होगी और यात्रा का अंतिम कार्यक्रम टिकटों की उपलब्धता और व्यवस्था पर निर्भर करेगा। भारत को ऑस्ट्रेलिया में तीन वनडे मैचों की सीरीज और पांच मैचों की टी-20 सीरीज खेलनी है।

सूत्रों के अनुसार, एक समूह सुबह रवाना होगा, जबकि अगला समूह शाम को जाएगा। लंबी दूरी की उड़ान के लिए बिजनेस श्रेणी के टिकटों की उपलब्धता पर यह निर्भर करेगा। पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली और उपकप्तान श्रेयस अय्यर टीम की रवानगी से पहले दिल्ली में टेस्ट टीम के सदस्यों से जुड़ेंगे।

19 अक्टूबर को दौरे का होगा आगाज

टीम यहां से पर्थ रवाना होगी, जहां 19 अक्टूबर को पहला वनडे खेला जाना है। अगर अभी चल रहे घरेलू या अंतरराष्ट्रीय मैच समय से पहले खत्म हो जाते हैं तो वनडे टीम में शामिल खिलाड़ियों को अपने घर जाने के लिए छोटा ब्रेक मिल सकता है।

चयनकर्ताओं ने एक बड़े फैसले में रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को वनडे टीम की कप्तानी सौंपी है। विराट और रोहित हालांकि टीम का हिस्सा हैं। इस बीच मुख्य कोच गौतम गंभीर ने पूरी टीम को राजेंद्र नगर स्थित अपने आवास पर डिनर के लिए आमंत्रित किया है।

‘मीट मत खाना बस ग्रेवी खा लो…’, फ्लाइट में यात्री को दिया वेज की जगह नॉनवेज खाना, दम घुटने से मौत
SSKTK Collection Day 6: हाय राम! मंगलवार की कमाई जानकर चौंक जाएंगे आप, वरुण धवन की फिल्म ने कमाए इतने करोड़
Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

