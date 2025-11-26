प्रधानमंत्री के अयोध्या आगमन पर खुनुवा बॉर्डर पर चला विशेष चेकिंग अभियान।

शोहरतगढ़।अयोध्या आगमन पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कार्यक्रम को देखते हुए पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट पर है। मंगलवार को इंडो नेपाल खुनुवा बॉर्डर पर पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया। शोहरतगढ़ थाना प्रभारी नवीन कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस चौकी खुनुवा प्रभारी विरेन्द्र कुमार पासवान ने इंडो नेपाल खुनुवा बॉर्डर मार्ग से गुजरने वाले दोपहिया और चारपहिया वाहनों की सघन जांच की। बॉर्डर की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने वाहनों के सभी दस्तावेजों की जाँच के साथ साथ यात्रियों की पहचान भी अलग–अलग स्थानों पर सत्यापित की।

शोहरतगढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक नवीन कुमार सिंह ने बताया कि अयोध्या में प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा एजेंसियाँ पूरी तरह सतर्क हैं और सीमा क्षेत्रों में विशेष निगरानी की जा रही है। उन्होंने आम जनता से चेकिंग के दौरान सहयोग करने की अपील की, ताकि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनी रहे। पुलिस चौकी प्रभारी खुनुवा विरेन्द्र कुमार पासवान ने बताया कि आने वाले कुछ दिनों तक इंडो नेपाल खुनुवा बॉर्डर क्षेत्र में सख्त निगरानी जारी रहेगी और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।