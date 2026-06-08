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बढ़ती मंहगाई को लेकर सपाइयों ने प्रदर्शन कर दिया ज्ञापन

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
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गौरीगंज (अमेठी)। समाजवादी पार्टी ने शनिवार को बढ़ती महंगाई, बिजली संकट, खराब स्वास्थ्य सेवाओं और भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं के खिलाफ जिला मुख्यालय गौरीगंज में विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। पार्टी जिलाध्यक्ष राम उदित यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन स्थानीय प्रशासन को सौंपकर सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में कहा गया है कि खाद्यान्न फल-सब्जियां रसोई गैस पेट्रोल-डीजल बिजली समेत दैनिक जरूरत की वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा असर गरीब किसान और मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ रहा है जिससे घरेलू बजट बिगड़ गया है और लोगों के लिए रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो रहा है।

आरोप है कि प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती से किसानों व्यापारियों और आम नागरिकों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। साथ ही सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है जिससे लोगों को बेहतर इलाज के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। सपा नेताओं ने कहा कि भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लगातार लीक होने से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। वर्षों की मेहनत के बावजूद अभ्यर्थियों को निष्पक्ष अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। पार्टी ने मांग की कि पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित एवं पारदर्शी बनाया जाए। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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