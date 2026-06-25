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फावड़े से हमला में बेटे की हत्या, पिता गंभीर रूप से घायल

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
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सरकंडी गांव में पारिवारिक विवाद ने लिया खूनी रूप, पिता-पुत्र पर बरसाए फावड़े के वार

मुख्य आरोपी समेत सभी नामजद अभियुक्त हिरासत में, एसपी ने किया घटनास्थल का निरीक्षण

फतेहपुर। असोथर थाना क्षेत्र के सरकण्डी गांव में एक पारिवारिक विवाद उस समय खूनी संघर्ष में बदल गया जब परिवार के ही कुछ लोगों ने अपने पिता और भाई पर फावड़े से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल युवक की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई, जबकि उसके पिता का उपचार जारी है। घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी नामजद आरोपियों को हिरासत में ले लिया है।

जानकारी के अनुसार थाना असोथर क्षेत्र के ग्राम सरकण्डी में पारिवारिक विवाद को लेकर परिवार के सदस्यों के बीच कहासुनी शुरू हुई थी। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि मुख्य आरोपी दशरथ निषाद, उसके सगे भाई कमलेश निषाद, दशरथ की पत्नी और उसके साले ने मिलकर अपने ही पिता तथा भाई पर फावड़े से हमला बोल दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आरोपियों ने गुस्से में आकर फावड़े से कई वार किए, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई।

परिजन और ग्रामीण घायलों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही घायल युवक ने दम तोड़ दिया। वहीं घायल पिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही असोथर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और घटनास्थल को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया।

अधिकारियों ने ग्रामीणों एवं परिजनों से घटना की जानकारी ली तथा पुलिस टीम को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला पारिवारिक विवाद का प्रतीत हो रहा है। घटना में नामजद सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। स्थानीय पुलिस की सक्रियता से मुख्य आरोपी सहित सभी नामित अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है।

एसपी ने बताया कि घटना के पीछे के कारणों की गहनता से जांच की जा रही है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर साक्ष्य जुटा रही है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है, हालांकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा?

“पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के अनुसार, “सरकण्डी गांव में हुए विवाद में दशरथ निषाद, उसके सगे भाई, पत्नी और साले द्वारा अपने पिता एवं भाई पर फावड़े से हमला किया गया था। गंभीर रूप से घायल भाई की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है, जबकि पिता का इलाज चल रहा है। मुकदमा दर्ज कर सभी नामजद आरोपियों को हिरासत में लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।”

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