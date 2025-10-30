Thursday, October 30, 2025
जिले में चार दिन चलेगा दृष्टिबाधित बच्चों का स्क्रीनिंग कैम्प

सिद्धार्थनगर। विजन स्क्रीनिंग कैम्प प्रोजेक्ट प्रकाश के अंतर्गत डॉ0 श्राफ आई हॉस्पिटल के सहयोग से 4 से 18 आयु वर्ग के परिषदीय विद्यालय एवं अन्य सभी दृष्टिबाधित बच्चों के लिए आई स्क्रीनिंग कैम्प का आयोजन किया गया है। स्क्रीनिंग कैम्प में जांच के आधार पर बच्चों को आवश्यकतानुसार चश्मा अथवा ऑपरेशन आदि का मुफ्त में इलाज किया जाएगा।

जिला समन्यवक सामुदायिक समेकित शिक्षा करुणापति त्रिपाठी ने बताया कि 30 अक्टूबर को बीआरसी बांसी में मिठवल बांसी खेसरहा जोगिया, 31 अक्टूबर को बीआरसी डुमरियागंज में इटवा, डुमरियागंज, खुनियांव भनवापुर,1 नवंबर को बीआरसी शोहरतगढ़ में जोगिया शोहरतगढ़ बढ़नी तथा 3 नवंबर को बीआरसी नौगढ़ में उसका बाजार, नौगढ़, लोटन, जोगिया, बर्डपुर के परिषदीय विद्यालय एवं गांव के अन्य सभी उक्त आयु वर्ग के बच्चों के लिए कैम्प का आयोजन किया गया है।

बताया कि दृष्टि दिव्यंगता से संबंधित हल्के तथा गंभीर बीमारियों की जांच की जायेगी, सभी को आवश्यकतानुसार चश्मा उपलब्ध कराया जाएगा तथा आवश्यकता वाले बच्चों का ऑपरेशन वगैरह भी पूर्णतया मुफ्त में किया जाएगा। कैम्प में आने वाले बच्चों को अपने माता पिता अथवा किसी अभिभावक के साथ आना अनिवार्य होगा, साथ में आधार कार्ड, अथवा टीकाकरण कार्ड, दो मोबाइल नंबर, यदि पहले कहीं आंख दिखाया गया है तो उसका पर्चा आदि में साथ में लाना होगा। यदि कोई भी दस्तावेज नहीं है तो वह भी आ सकते हैं।

