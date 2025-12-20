Saturday, December 20, 2025
पीएम अजय योजना के तहत आदर्श ग्राम घटक की समीक्षा बैठक सम्पन्न

अम्बेडकरनगर, जिलाधिकारी अम्बेडकरनगर द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री अजय योजना के अंतर्गत आदर्श ग्राम घटक की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में संबंधित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी महोदय ने योजना अंतर्गत चयनित अवशेष ग्रामों की कार्ययोजना को शीघ्र पूर्ण कराने पर विशेष बल दिया। उन्होंने ग्राम प्रधानों को कार्ययोजना में सम्मिलित किए जाने वाले कार्यों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए निर्देशित किया कि सभी चयनित कार्यों की कार्ययोजना निर्धारित समयावधि में पूर्ण कर जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि प्रधानमंत्री अजय योजना गांवों के समग्र विकास की एक महत्वपूर्ण योजना है। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्रामों की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप कार्ययोजनाएं तैयार की जाएं, जिससे गांवों में रोजगार के अवसर विकसित हों तथा युवाओं को रोजगार के लिए बाहर पलायन न करना पड़े।

उन्होंने कहा कि सभी कार्ययोजनाओं का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, जिससे शासन के मंशानुसार ग्रामों के विकास में और तेजी सुनिश्चित हो। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला, परियोजना अधिकारी डीआरडीए अनिल कुमार सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी सहित संबंधित ग्रामों के ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव उपस्थित रहे।

