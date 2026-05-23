सैयद मखदूम अशरफ की चौकी का 20 वां सालाना उर्स पर निकाला जुलूस

दोहरीघाट – मऊ /आजमगढ़ l सैयद मखदूम अशरफी सिमनानी रहमतुल्ला अलैह की चौकी का सालाना आयोजन किया गया और जुलूस निकाला गया। कस्बे में शांति सौहार्द व आपसी भाईचारा को लेकर अफजल जाफरी और बाबा शाहआलम खान की नेतृत्व में हुजूर मखदूम सिमनानी रहमतुल्ला अलैह के अवसर पर 20वां सालाना उर्स निकाला गया जिसमें हर धर्मों के लोगों में जुलूस व मेले में भाग लेने का मखदूम के चौकी पर चादरपोशी की और अमन चैन की दुआएं मांगी, जुलूस में भारी भीड़ हुई तथा प्रशासन मुस्तैद रहा। सालाना उर्स का जुलूस पूरे नगर में भ्रमण किया गया। मुक्तिधाम गौरी शंकर घाट रोड स्थित मखदूम बाबा का सालाना उर्स जुलूस, बृहस्पतिवार के दिन में 7:30 बजे निकल गया। जिसमें पुरुष महिला ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग ली है।

जिसमें हिंदू मुसलमान पुरुष सब महिला शामिल। जो पूरे नगर का भ्रमण करते हुए मजार का मजार पर आकर समाप्त हुआ, जो एक मेले का रूप में ले लिया। चादरपोशी की बाबा शाहआलम खान ने सालाना उर्स जुलूस पर कहा, पूरे हिंदुस्तान में अमन व चैन आपसी भाईचारा कायम करने के लिए, हर वर्ष यह आयोजन होता है, मान्यता है कि किसी भी धर्म के लोग चादरपोशी करते है तो उनकी मुरादे पूरी होती है। जिसमे व्यवस्थापक मंण्डल मे अफजल जाफरी, शाहआलम बाबा, पूर्व चेयरमेन गुलाब चंद्र गुप्त, अव्वल जाफरी, अबू पठान, जावेद अख्तर, अफजल खान,साजिद अहमद, उज्ज्वल जायसवाल, परवेज अंसारी, नूरआलम, अरमान जाफरी,हैदर,शाहनवाज,अजमल जाफरी, अल्तमस, लाका, व्यापार मंडल अध्यक्ष शिवकुमार जायसवाल समेत आदि लोग उपस्थित रहे।