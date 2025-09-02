Tuesday, September 2, 2025
अज्ञात चोरो के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस

गोरखपुर। सहजनवा थाने से महज 50 मीटर स्थित कर एक किराने का शटर तोड़ कर दुकान मे रखा नकदी और सामान चुरा कर चोर फरार हो गये थे। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात चोरो के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

मिली जानकारी से जय सिंह पुत्र अमृत सिंह का तहसील मोड पर जय महाकाल परिवहन प्रोविजन स्टोर के नाम से किराने की दुकान है। शनिवार को रात्रि मे 10 बजे के करीब दुकान बंद कर घर चले गये थे।

सुबह जब दुकान पर पहुँचे तो दुकान का शटर उठा हुआ था। और उसमे लगा ताला टूटा हुआ था। अंदर गये तो देखा की दुकान मे रखे कई खाद्य सामग्री और पैतीस सौ रुपया नकद करीब 22 हजार रुपये का सामान चोर चुरा ले गये है। दुकान मे लगे सीसी कैमरे को चोरो ने तोड़ दिया था। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात चोरो के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

