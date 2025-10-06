Monday, October 6, 2025
पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
गोण्डा।थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0-770/25, धारा 109(1),191(2),191(3),190 बीएनएस बढ़ोत्तरी धारा 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त हनुमंत पुत्र शिवानंद कुमार शुक्ला को महादेवा क्रासिंग के पास पुल के नीचे से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा 312 बोर व एक अदद जिंदा एवं एक अदद खोखा कारतूस बरामद किया गया।

दिनांक 02.10.2025 को वादी त्रिलोकी पाण्डेय पुत्र महेश्वरी नि0 बुधईपुरवा पूरे शिवा बख्तावर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि वे लोग मूर्ति विसर्जन करवाने जा रहे थे तभी गाँव के ही हनुमंत लाल शुक्ला व अन्य लोग मौके पर आकर विवाद करने लगे और हनुमन्त लाल शुक्ला ने अपने पास रखी पिस्टल से उन पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया लेकिन गोली के छर्रे बीच बचाव करने आए निखलेश शुक्ला के पैर में लग गए। घायल निखलेश को इलाज हेतु जिला अस्पताल ले जाया गया।

वादी की तहरीर पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ तथा साक्ष्य संकलन के आधार पर आज दिनांक 04.10.2025 को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा वांछित आरोपी अभियुक्त हनुमंत लाल शुक्ला पुत्र शिवानंद कुमार शुक्ला को महादेवा क्रासिंग के पास पुल के नीचे से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा 312 बोर व एक अदद जिंदा एवं एक अदद खोखा कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

