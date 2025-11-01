PAK vs SA: बाबर आजम ने तोड़ा रोहित शर्मा का वर्ल्ड रिकॉर्ड, टी20I में रच दिया नया इतिहास; तीसरे नंबर पर विराट

बाबर आजम अब टी20I में सर्वाधिक रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। बाबर आजम से पहले टी20I में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड टीम इंडिया के रोहित शर्मा का नाम था। रोहित ने टी20I में 159 मैच में 4231 रन बनाए हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे मैच में 9 रन बनाते ही बाबर आजम रोहित से आगे निकल गए।

पाकिस्तान ने दूसरे टी20I साउथ अफ्रीका को हराकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है। इसी मैच में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम ने रोहित शर्मा के वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। 9 रन बनाते ही बाबर ने यह खास उपलब्धि हासिल की। वह पहले टी20I मैच में बिना खाता खोले आउट हुए थे।

नंबर तीन पर विराट

इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर विराट कोहली का नाम है। विराट ने 125 टी20I मैच में 4188 रन बनाए हैं। वहीं, जोस बटलर के नाम 144 मैच में 3869 रन दर्ज हैं। बता दें कि बाबर आजम साल 2024 टी20 टीम से बाहर हैं। वह एशिया कप 2025 भी नहीं खेले थे। हालांकि, साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनकी टीम में वापसी हुई।

टी20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

बाबर आजम- 4232* रन (130 मैच) रोहित शर्मा- 4231 रन (159 मैच) विराट कोहली- 4188 रन (125 मैच) जोस बटलर- 3869 रन (144 मैच) पॉल स्टर्लिंग- 3710 रन (153 मैच) मार्टन गप्टिल- 3531 रन (122 मैच) मोहम्मद रिजवान- 3414 रन (106 मैच)

दूसरे टी20 में पाकिस्तान को मिली जीत

साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच खेले गए दूसरे टी20 मैच में पाकिस्तान ने 9 विकेट से जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका की टीम 19.2 ओवर में 110 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। जवाब में पाकिस्तान ने इस टारगेट को 13.1 ओवर में 9 विकेट शेष रहते हासिल कर लिया। सैम अयूब ने 71 रन बनाए। तीन मैचों की ये सीरीज अब 1-1 की बराबरी पर आ गई है।