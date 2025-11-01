Baahubali The Epic Collection: पहले ही दिन ‘बाहुबली’ ने इन दो फिल्मों को दी मात, कमाई से उड़ा दिए होश!

Baahubali The Epic Box Office Collection: लेटेस्ट रिलीज बाहुबली द एपिक बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई है और इसने आते ही बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया है। एसएस राजामौली निर्देशित फिल्म ने पहले दिन कितना कमाया है, जानिए यहां।

Baahubali The Epic Day 1 Box Office Collection: एसएस राजामौली की फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म बाहुबली द एपिक सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। यह फिल्म बाहुबली 1 और बाहुबली 2 का मिश्रण है जिसे एक साथ बड़े पर्दे पर दिखाया जा रहा है।

बाहुबली द एपिक 31 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और पहले ही दिन उस फिल्म ने तगड़ी कमाई कर डाली है। थामा (Thamma) और एक दीवाने की दीवानियत (Ek Deewane Ki Deewaniyat) के बीच राजामौली की बाहुबली ने खूब कमाई की है।

बाहुबली द एपिक का कलेक्शन

बाहुबली द बिगनिंग और बाहुबली द कॉन्क्लूजन बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। अब इन दोनों फिल्मों को मिलाकर बनी बाहुबली द एपिक को लेकर भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सैकनिल्क के मुताबिक, पहले दिन इस फिल्म ने करीब 10 करोड़ रुपये से ओपनिंग की है। नॉन-हॉलीडे में फिल्म की कमाई देख ऐसा माना जा रहा है कि यह वीकेंड पर भी अच्छी कमाई कर सकती है।

बाहुबली द एपिक की कहानी

बाहुबली द एपिक वास्तव में एसएस राजामौली की फिल्म बाहुबली 1 और बाहुबली दो को मिलाकर उसे री-एडिट करके बनाया गया है। दोनों फिल्मों की कहानी को अब दर्शक एक साथ बड़े पर्दे पर देखा जा सकता है। इंटरवल से पहले बाहुबली की कहानी है और इंटरवल के बाद दूसरे पार्ट की कहानी है। इस फिल्म का रन-टाइन 3 घंटे 45 मिनट है।

थामा-एक दीवाने की दीवानियत से आगे निकली बाहुबली

बॉक्स ऑफिस पर बाहुबली द एपिक को पहले दिन अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इस फिल्म के आगे नई फिल्में थामा और एक दीवाने की दीवानियत भी फीकी पड़ गई। थामा ने बीते शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। वहीं, एक दीवाने की दीवानियत ने 2.50 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। बाहुबली द एपिक की इतनी कमाई देख माना जा रहा है कि वीकेंड पर यह फिल्म धांसू कमाई कर सकती है।