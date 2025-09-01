दिव्यांगजनो का दिव्यांगता प्रमाण-पत्र निर्गत हेतु से 31 अगस्त से 28 सितम्बर तक कैम्प तहसीलवार आयोजन

रविवार को तहसील नौगढ़ में किया गया शिविर का आयोजन

सिद्धार्थनगर। जिलाधिकारी, के निर्देश द्वारा जनपद के दिव्यांगजनो का दिव्यांगता प्रमाण-पत्र निर्गत करने के उद्देश्य से 31 अगस्तसे 28 सितम्बर तक कैम्प तहसीलवार स्तर पर आयोजन किया गया है। जिसमें जनपद में ऐसे दिव्यांग जिनका अभी तक यूडीआईडी कार्ड / दिव्यांगता प्रमाण-पत्र नहीं बना है उनका यूडीआईडी कार्ड/दिव्यांगता प्रमाण-पत्र बनाया जायेगा। रविवार को तहसील नौगढ़ में शिविर का आयोजन किया गया, शिविर में 91 दिव्यांगजन आये जिसमें 23 दिव्यांगजनों का यूडीआईडी कार्ड/दिव्यांगता प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया तथा 22 दिव्यांगजनों को जॉच हेतु जिला चिकित्सालय भेजा गया एवं 46 दिव्यांगजन के पास आवश्यक अभिलेख नही होने के कारण उन्हें सोमवार को जिला चिकित्सालय बुलाया गया है।

जनपद में दिव्यांगजनों के लिए यू०डी०आई०डी० कार्ड निर्गत करने हेतु रविवार के दिन तहसीलवार सुबह 10 बजे से सायं 4 बजे तक निर्धारित तिथियों में शिविर लगाये गये हैं। जो निम्नवत है- 7 सितम्बर को बांसी तहसील, दिनांक 14 सितम्बर को इटवा तहसील, 21सितम्बर को डुमरियागंज तहसील एवं 28 सितम्बर को शोहरतगढ तहसील में शिविर का आयोजन किया गया है। जनपद में ऐसे दिव्यांग जिनका अभी तक यू०डी०आई०डी कार्ड / दिव्यागता प्रमाण-पत्र नहीं बना है उनका यूडीआईडी कार्ड/दिव्यांगता प्रमाण-पत्र बनाया जायेगा। उक्त आशय की जानकारी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी संदीप मौर्य द्वारा दिया गया है।