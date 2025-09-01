टॉप 20 से परेशान उर्वरक फुटकर विक्रेता वेए ने डीएम को दिया पत्र

सिद्धार्थनगर। टॉप 20 से परेशान उर्वरक फुटकर विक्रेता वेलफेयर एसोसिएशन ने जिलाधिकारी को पत्र सौंप कर कहा है कि जिले में फुटकर उर्वरक दुकानदार टॉप 20 का शिकार आये दिन होता जा रहा है। जो कि इसमें उर्वरक दुकानदार की कोई गलती नही है वह अन्जान है न ही शासन द्वारा पूर्व में इस सम्बन्ध कोई सिस्टम ही बनाया गया है। न ही लिखित रुप से दिया गया है। दुकानदार को तो कोई तनख्वाह मिलती नही है वो तो बिक्री पर निर्भर है उसकी आजीविका उसी पर चलती है।

एशोसिएशन ने कहा है कि दुकानदार को कैसे मालूम पड़े कि किसान कहां-कहां से खाद ले रहा है। बार-बार किसान खाद लेता है यह कैसे मालूम होगा।जिला कृषि अधिकारी द्वारा जांच न किया गया। लापरवाही बरती गयी, इसका खामियाजा पूरा जिला भोग रहा है और शासन-प्रशासन की छवि धूमिल हो रही है। अतः आपसे निवेदन है कि दुकानदारों को न दंडित किया जाय। केवल क्रेता

से ही उर्वरक की जबाब मांग व दंडित करें। अगर कोई कठोर निर्णय आप द्वारा नही लिया गया तो इसी अगले महीने शासन प्रशासन के खिलाफ प्रताड़ित दुकानदारों द्वारा अनिश्चित कालीन आमरण अनशन किया जायेगा।