आजमगढ़ के बहाउद्दीनपुर में ईद मिलाद उन नबी पर एक जलसा सीरत उन नबी पर मुनक्किद किया गया

अंजुमन गुलशने मदीना की जानिब से बहाउद्दीनपुर फूलपुर आजमगढ़ में एक अजीम ओ शान जश्न-ए-ईद मिलादुन्नबी जलसे का आयोजन किया गया , जिसमें कुरआन की तिलावत और नात शरीफ की गूंज से महफ़िल रौशन हुई।

यह आयोजन पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर यानि 27 रबीउलअवल को हुआ, जिसमें उनकी जीवनी पर तकरीरें पेश की गईं और पवित्र पैगंबर के प्रति प्रेम और सम्मान व्यक्त किया गया। जिसमें निज़ामत ज़ाहिद आज़मी नें की वही सुल्तान रज़ा सिवानी साहब की तक़रीर भी हुई उन्होंने पैगंबर की जीवनी पर तकरीर की और ज़हरीन को पैगंबर मोहम्मद साहब की सीरत (जीवन) के बारे में बताया, जिससे उनकी शिक्षाएं और जीवन का महत्व समझा जा सके।

और नात ख़्वान अज़मत रज़ा भगलपुरी, सैफ रज़ा कानपुरी, तौफीक चिश्ती, सलमान रज़ा आज़मी की भी शिरकत हुई और ये जलसा मुफ़्ती एहतेशाम कादरी की सरपरसती में हुआ बताते चले के ये जलसा ज़िले का बड़ा जलसा माना जाता है जहाँ रौशनी और सजावट से जलसे के पंडाल को विशेष रूप से सजाया गया और रोशनी से जगमगा गया, जिससे माहौल नूरानी हो गया।

ज़हरीनों ने इस खूबसूरत नज़ारे को अपने कैमरों और मोबाइल में कैद किया और नज़रो नियाज़ (प्रसाद) का भी एहतराम किया गया।

इस प्रोग्राम के सदर मोहम्मद जावेद, सचिव अदनान आज़मी, सदस्य फहद, अबू इनाम तबरेज़ अकीब,समीर, अफ़ज़ल,के साथ सैकड़ो ज़हरीन शामिल रहे और इस प्रोग्राम में इज़हारे तशक्कुर (वोट ऑफ़ थैंक्स) अदनान आज़मी नें किया