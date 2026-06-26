टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 51 क्षय रोगियों को वितरित की गई पोषण सामग्री

इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी की पहल, उपचार पूर्ण होने तक मिलता रहेगा पोषण सहयोग

मुख्य चिकित्साधिकारी ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ

फतेहपुर। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत क्षय रोगियों को पोषण सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी फतेहपुर द्वारा बुधवार को रेडक्रॉस भवन में पोषण सामग्री वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी फतेहपुर के चेयरमैन एवं उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉ. अनुराग श्रीवास्तव ने किया।

कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉ. यू.बी. सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी तथा विशिष्ट अतिथि डॉ. प्रभाकांत सिंह, डिप्टी सीएमओ एवं डॉ. अशोक कुमार गुप्ता, जिला क्षय रोग अधिकारी ने पांच क्षय रोगियों को पोषण सामग्री वितरित कर किया। इस अवसर पर रेडक्रॉस सोसाइटी के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने अतिथियों को बैज अलंकृत कर, शॉल ओढ़ाकर तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इसके पश्चात रेडक्रॉस चेयरमैन डॉ. अनुराग श्रीवास्तव एवं संस्था के आजीवन सदस्यों द्वारा गोद लिए गए 51 क्षय रोगियों को पोषण सामग्री वितरित की गई।

वितरित की गई सामग्री में भुने चने, मूंगफली के दाने, गुड़, सत्तू एवं प्रोटीन पाउडर शामिल रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ. अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि टीबी मरीजों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए दवाओं के साथ पौष्टिक आहार भी अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा गोद लिए गए मरीजों को उनके उपचार का कोर्स पूरा होने तक नियमित रूप से पोषण सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।

मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. यू.बी. सिंह ने रेडक्रॉस सोसाइटी की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि सामाजिक संस्थाओं और आम नागरिकों की सहभागिता से ही प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को सफल बनाया जा सकता है। उन्होंने लोगों से टीबी रोग के प्रति जागरूक रहने और मरीजों को सहयोग प्रदान करने की अपील की। कार्यक्रम का संचालन डॉ. अनुराग श्रीवास्तव ने किया।

इस अवसर पर अजीत सिंह, संजय कुमार श्रीवास्तव, उमेश कुमार श्रीवास्तव, वेदप्रकाश गुप्ता, सुरेश चंद्र श्रीवास्तव, रामप्रकाश मौर्य, गोरेलाल, विशुन बाबू, सुरेश कुमार श्रीवास्तव, पुनीत वीर विक्रम, प्रवीण कुमार सिंह, रामगोपाल कश्यप, राजा सिंह, विवेक, भक्तदास, प्रशांत चतुर्वेदी, अक्षत श्रीवास्तव, हिमांशु, अंगद सिंह सहित बड़ी संख्या में रेडक्रॉस के सदस्य एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।