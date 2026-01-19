अभियान चलाकर बाल श्रम कराने वाले सेवायोजकों को दी गयी नोटिस

सिद्धार्थनगर। जिले में बाल श्रम उन्मूलन को लेकर शनिवार को जिलाधिकारी के निर्देश पर डिटीएफ द्वारा सघन अभियान चलाया गया। इस अभियान में टीम ने बांसी कस्बे में छापेमारी कर बाल श्रमिकों को चिन्हांकन कर सेवायोजकों को नोटिस जारी किया गया।

अभियान के दौरान बांसी कस्बे में लगभग 20 दुकानों का निरीक्षण किया गया जिसमें राजा फैमिली रेस्टुरेंट एवं अमित चाय पानी की दूकान पर एक-एक नाबालिग बच्चे श्रम करते हुए पाए गए। टीम द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों बच्चों को चिन्हांकित करते हुए सेवायोजकों को नोटिस जारी की गई।

संबंधित प्रतिष्ठान संचालकों को निर्देशित किया गया कि वे भविष्य में किसी भी परिस्थिति में बाल श्रम न कराएं। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई, जुर्माना एवं अभियोजन की चेतावनी भी दी गई है।

श्रम प्रवर्तन अधिकारी उज्ज्वल त्रिपाठी ने बताया कि जिले में बाल श्रम के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। आम नागरिकों से अपील की गई है कि यदि कहीं भी बाल श्रम होते हुए दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत विभाग को दें।

अभियान में मुख्य रूप से श्रम प्रवर्तन अधिकारी उज्ज्वल त्रिपाठी, एएचटीयू प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार श्रीवास्तव, मुख्य आरक्षी गंगेश सिंह, महिला हेड कांस्टेबल प्रिया तिवारी, आरक्षी समरजीत चौरासिया, मानव संसाधन एवं महिला विकास संस्थान से जय प्रकाश गुप्ता शामिल रहे।