उत्कृष्ट सेवाओं के लिए एनडीआरएफ के बचाव कार्मिक हुए सम्मानित

वाराणसी। 11वीं वाहिनी, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल मुख्यालय, वाराणसी में उपमहानिरीक्षक मनोज कुमार शर्मा की अध्यक्षता में एक सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में वाहिनी मुख्यालय,वाराणसी में उपस्थित अधिकारियों,अधीनस्थ अधिकारियों एवं अन्य बचाव कार्मिकों के साथ-साथ क्षेत्रीय प्रतिक्रिया केंद्र गोरखपुर, लखनऊ एवं भोपाल में तैनात कार्मिकों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहभागिता की। इस अवसर पर उपमहानिरीक्षक ने सभी कार्मिकों से सघन संवाद स्थापित किया तथा उनकी व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक समस्याओं को जाना। साथ ही, समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश भी प्रदान किए।

अपने संबोधन में उपमहानिरीक्षक ने कहा कि सभी बचाव कार्मिकों को निकट भविष्य में आने वाली संभावित चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए स्वयं को शारीरिक एवं मानसिक रूप से सुदृढ़ बनाना आवश्यक है। यह तभी संभव है जब सभी कार्मिक निरंतर शारीरिक प्रशिक्षण के साथ-साथ आधुनिक एवं पेशेवर आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण प्राप्त कर अपनी क्षमताओं में निरंतर वृद्धि करें। इस अवसर पर उपमहानिरीक्षक ने बीते समय में विभिन्न आपदाओं के दौरान अद्वितीय साहस, उत्कृष्ट कौशल, कर्तव्यनिष्ठा एवं अपने जीवन की परवाह किए बिना दूसरों की जान बचाने वाले वीर बचाव कार्मिकों को डीजी डिस्क एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इसके साथ ही राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर NDRF का नाम रोशन करने वाले तथा खेलकूद एवं शारीरिक दक्षता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कार्मिकों को भी सम्मानित कर उनका मनोबल बढ़ाया गया।