MP Crime: जघन्य वारदात से थर्राया धार जिला, एक अंजान व्यक्ति ने मां-बाप के सामने ही मासूम के कर दिए तीन टुकड़े

मामला मध्य प्रदेश में धार जिले के गांव आली का है। यहां कालू सिंह के घर एक अपरिचित व्यक्ति बाइक से पहुंचा और घर में घुसकर पलंग पर बैठ गया। कालू व उसकी पत्नी ने परिचय पूछा तो उसने घर में पड़े धारदार हथियार (फालिया) लेकर उसके पांच वर्षीय बेटे को पकड़ लिया और गर्दन काटकर अलग कर दिया। उसने शव को तीन टुकड़ों में कर दिया।

न जान-पहचान, न कोई रंजिश फिर भी एक व्यक्ति ने ऐसी जघन्य वारदात की, जिसे देख-सुन कर लोगों की रूह कांप उठी। आरोपित ने मां-बाप के सामने ही उसके पांच वर्षीय बेटे के तीन टुकड़े कर दिए।

अचानक घर में घुस गया अपरिचित व्यक्ति

घर में मच गई चीख पुकार

वारदात के बाद वह भागने लगा, लेकिन चीख पुकार सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया। बांधकर ग्रामीणों ने उसे जमकर पीटा। पुलिस ने हत्यारे को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसने दम तोड़ दिया।

आरोपी को ग्रामीणों ने मार डाला

पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में हत्यारे की पहचान आलीराजपुर जिले के ग्राम भावती निवासी महेश मेहड़ा (24) के रूप में की गई है। जो अपने घर से तीन दिनों से लापता बताया गया है।

उसके स्वजन ने पूछताछ में बताया कि वह अवसाद में घर से निकल गया था। यहां क्यों आया और मासूम की हत्या क्यों की, इसकी जांच की जा रही है। इस घटना में ग्रामीणों के विरुद्ध भी हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है।