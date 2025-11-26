हिन्दू भवन पर विधायक श्यामधनी राही ने धर्म ध्वज लेकर मनाई खुशियाँ

सिद्धार्थनगर। अयोध्या में दिव्य-भव्य श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कर-कमलों द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक श्रद्धेय डॉ. मोहन भागवत की गरिमामयी उपस्थिति में मंगलवार को भव्य धर्म ध्वजारोहण समारोह संपन्न हुआ। जिसको लेकर पूरे जनपद में हिंदू जनमानस में उत्साह का माहौल दिखा। वहीं इसको लेकर सदर विधायक श्यामधनी राही के हिन्दू भवन कार्यालय पर धर्म ध्वजारोहण को लेकर एकदूसरे को मिठाई खिलाकर एवं पटाखे जलाकर बधाई दी गई एवं खुशियाँ मनाई गई।
इस दौरान रामभक्तों ने जय श्री राम सनातन धर्म की जय हो के जयघोष के साथ भगवान श्री राम का गुणगान किया। इस अवसर पर सहित विधायक प्रतिनिधि सत्य प्रकाश राही निवर्तमान भाजपा मण्डल अध्यक्ष नितेश पाण्डेय बालगोविन्द पाठक मनीष जायसवाल राम जानकी मंदिर के महंत रामचन्द्र दास रामायणी श्री सिंघेश्वरी मंदिर के महन्थ शिव प्रसाद दास त्यागी राजकमल जायसवाल धीरेंद्र वर्मा अर्जुन लोधी अनिल कुमार मुनिराम राजभर इंद्रजीत रस्तोगी शिवपूजन यादव मुकेश भारती अमन साहू अनिल साहू दीपू गुप्ता सौरभ पाण्डेय सहित भारी संख्या में श्रद्धालु एवं पूज्य साधु-संतों रामभक्तों की गरिमामयी उपस्थिति रही।