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एमजीयूजी की एनसीसी कैडेट का सुपर एसएसबी प्रशिक्षण शिविर में चयन

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
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गोरखपुर । महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर (एमजीयूजी) एनसीसी कैडेट नैन्सी श्रीवास्तव का चयन प्रतिष्ठित सुपर एसएसबी- 55 प्रशिक्षण शिविर के लिए हुआ है। इस शिविर का आयोजन 11 अगस्त से 20 अगस्त तक प्रयागराज में किया जाएगा, जिसमें प्रदेशभर से चयनित उत्कृष्ट कैडेट प्रतिभाग करेंगे।

102 यूपी बटालियन एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल मिथुन मिश्रा ने कैडेट नैन्सी श्रीवास्तव को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सुपर एसएसबी-55 प्रशिक्षण शिविर सेना में अधिकारी बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है।

एमजीयूजी के कुलसचिव डॉ. प्रदीप कुमार राव ने भी कैडेट नैन्सी को बधाई देते हुए कहा कि विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। एमजीयूजी के एसोसिएट एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट डॉ. संदीप कुमार श्रीवास्तव, पैरामेडिकल विभाग के प्रमुख डॉ. रोहित श्रीवास्तव सहित विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों ने कैडेट को शुभकामनाएं दी हैं।

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