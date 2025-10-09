LG IPO का आखिरी दिन, अब तक 3.33 गुना हुआ सब्सक्राइब; GMP पहुंचा इतना

एलजी के आईपीओ का आज अंतिम दिन है और इसे अब तक 3.33 गुना सब्सक्राइब किया जा चुका है। निवेशकों ने इसमें काफी दिलचस्पी दिखाई है। ग्रे मार्केट प्रीमियम (जीएमपी) में भी उछाल देखा गया है, जो निवेशकों के सकारात्मक रुख को दर्शाता है। माना जा रहा है कि शेयर बाजार में लिस्टिंग पर यह आईपीओ अच्छा प्रदर्शन कर सकता है।

आज 9 अक्टूबर को एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ (LG Electronics IPO Day 3) का आखिरी दिन है। अब तक दो दिन में ये आईपीओ 3.33 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। आईपीओ में कुल 7,13,34,320 शेयर ऑफर के लिए रखे गए हैं, जिनके मुकाबले अब तक कंपनी को 23,73,94,573 शेयरों के लिए आवेदन मिल चुके हैं।

LG Electronics IPO GMP

ग्रे-मार्केट प्रीमियम यानी GMP की बात करें तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का जीएमपी 300 रुपये चल रहा है, जो कल सुबह में 298 रुपये था। कंपनी के आईपीओ में शेयरों का प्राइस बैंड 1080-1140 रुपये है। अगर इसके आईपीओ में शेयरों का फाइनल प्राइस 1040 रुपये फिक्स होता है, तो मौजूदा जीएमपी के आधार पर इसकी लिस्टिंग 26 फीसदी से अधिक प्रीमियम पर हो सकती है।

कितनी है लॉट साइज

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ में लॉट साइज 13 शेयरों की है। यानी कम से कम 13 शेयर और फिर इसी की गुणा में शेयरों के लिए आवेदन किया जा सकता है। आईपीओ से मिला सारा पैसा एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के प्रमोटर्स को मिलेगा, क्योंकि ये एक ऑफर-फॉर-सेल इश्यू है।

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इस समय नोएडा और पुणे में दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑपरेट करती है, जिनकी कुल क्षमता सालाना 1.45 करोड़ उत्पादों की है और वित्त वर्ष 2025 के लिए कुल क्षमता उपयोग दर लगभग 77% है।

एलजी के वित्तीय नतीजे

वित्तीय मोर्चे पर एलजी का प्रदर्शन मजबूत रहा है। वित्त वर्ष 23 और वित्त वर्ष 25 के बीच इसके रेवेन्यू की सीएजीआर 10.8% रही, जबकि प्रॉफिट की सीएजीआर 28% रही। इसी दौरान, मार्जिन में 320 आधार अंकों की वृद्धि हुई, और वित्त वर्ष 25 का EBITDA मार्जिन 12.8% रहा।