Saturday, April 18, 2026
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15 हजार की रिश्वत लेते कनिष्ठ सहायक रंगे हाथ गिरफ्तार

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
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बांसी सिद्धार्थनगर। भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में आज बस्ती मंडल की ‘भ्रष्टाचार निवारण संगठन’ (Anti-Corruption Organization) की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने सिद्धार्थनगर जिले के भनवापुर ब्लॉक में तैनात एक कनिष्ठ सहायक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।मिली जानकारी के अनुसार, अभियुक्त मनीष कुमार (पुत्र सुभाष चन्द्र), जो वर्तमान में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, ब्लॉक भनवापुर (सिद्धार्थनगर) में कनिष्ठ सहायक के पद पर तैनात है, ने एक व्यक्ति से उसकी पत्नी की आंगनवाड़ी सहायिका के पद पर नियुक्ति कराने के नाम पर रिश्वत की मांग की थी।

शिकायतकर्ता की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार निवारण संगठन, बस्ती इकाई के निरीक्षक और ट्रैप टीम प्रभारी उदय प्रताप सिंह यादव के नेतृत्व में एक जाल बिछाया गया।रिश्वत की राशि 15,000 रुपये।बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग कार्यालय, भनवापुर।गुरुवार को जैसे ही आरोपी मनीष कुमार ने शिकायतकर्ता से 15 हजार रुपये लिए, सतर्क टीम ने उसे रंगे हाथ दबोच लिया।गिरफ्तारी के बाद टीम आरोपी को लेकर थाना कोतवाली बांसी पहुँची, जहाँ उसके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले में आगे की विधिक कार्यवाही कर रही है।अभियुक्त मूल रूप से ग्राम कुरमौल, थाना धनघटा, जनपद संतकबीरनगर का निवासी है।

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