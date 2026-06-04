HomeBusinessफिनाकल इनोवेशन अवार्ड्स 2026 में J&K बैंक का जलवा, AI-संचालित एनालिटिक्स के...
BusinessSlider

फिनाकल इनोवेशन अवार्ड्स 2026 में J&K बैंक का जलवा, AI-संचालित एनालिटिक्स के लिए जीता ‘गोल्ड’

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
25

जम्मू-कश्मीर बैंक ने ‘फिनाकल इनोवेशन अवार्ड्स 2026’ में ‘डेटा इनसाइट्स और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म’ श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। यह सम्मान बैंक के उन्नत क्लाउड-आधारित डेटा लेक और AI/ML संचालित तकनीकों के लिए मिला, जो उसके डिजिटल परिवर्तन को दर्शाता है।

जम्मू-कश्मीर (J&K) बैंक ने अपने डिजिटल परिवर्तन की यात्रा में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया है। बैंक ने एक प्रौद्योगिकी-संचालित वित्तीय संस्थान के रूप में अपनी पहचान को मजबूत करते हुए “आधुनिक तकनीक-आधारित नवाचार – डेटा इनसाइट्स और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म” की श्रेणी में ‘फिनाकल इनोवेशन अवार्ड्स 2026’ में गोल्ड (स्वर्ण पदक) हासिल किया है।

मुंबई के भव्य समारोह में मिला सम्मान

मुंबई में इंफोसिस फिनाकल द्वारा आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में जेएंडके बैंक के एमडी और सीईओ अमिताभ चटर्जी और महाप्रबंधक (रणनीति और आईटी/सीआईओ) मोहम्मद मुजफ्फर वानी ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। यह कार्यक्रम “रिकम्पोजिंग बैंकिंग – ए प्लेबुक फॉर द नेक्स्ट फेज़ ऑफ बैंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन” की थीम पर आधारित था। इस वर्ष यह उपलब्धि इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि इन प्रतिष्ठित पुरस्कारों के लिए बैंकिंग इकोसिस्टम से लगभग 500 नामांकन प्राप्त हुए थे, जिससे इसके लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा थी।

डेटा को निर्णयों में बदलने की रणनीति

इस बड़ी उपलब्धि पर खुशी व्यक्त करते हुए बैंक के एमडी और सीईओ अमिताभ चटर्जी ने कहा, “जेएंडके बैंक में हमारी नवाचार यात्रा डेटा को सटीक निर्णयों में बदलने पर केंद्रित रही है। हमने एक बेहद मजबूत डेटा इनसाइट्स और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म तैयार किया है जो पूरे ऑपरेशन्स में रीयल-टाइम इंटेलिजेंस (त्वरित जानकारी) प्रदान करता है। इस प्लेटफॉर्म ने हमें अधिक सटीकता, गति और पर्सनलाइजेशन के साथ ग्राहकों की सेवा करने में सक्षम बनाया है, जिससे व्यापार में सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।” उन्होंने इस सफलता का श्रेय सभी कर्मचारियों के समर्पण और टीम वर्क को दिया।

क्या है ‘डेटा इनसाइट्स एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म’

बैंक को यह पुरस्कार उसके उन्नत क्लाउड-आधारित एंटरप्राइज डेटा लेक और एनालिटिक्स इकोसिस्टम के लिए दिया गया है। यह तकनीक रिपोर्टिंग, बिजनेस इंटेलिजेंस, उन्नत एनालिटिक्स और एआई (AI) अनुप्रयोगों के लिए एक एकीकृत डेटा स्रोत प्रदान करती है। इस पहल के तहत, बैंक ने परिचालन दक्षता, पूर्वानुमान, ग्राहक विश्लेषण, जोखिम व ऋण प्रबंधन और व्यवसाय प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए कई AI/ML (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/मशीन लर्निंग) संचालित तकनीकों को सफलतापूर्वक लागू किया है।

शानदार वित्तीय प्रदर्शन के बीच एक और जीत

गौरतलब है कि ‘फिनाकल इंडिया कनेक्ट 2026’ में देश भर के 200 से अधिक बैंकिंग और तकनीकी दिग्गजों ने हिस्सा लिया था। जेएंडके बैंक को यह सम्मान ऐसे समय में मिला है जब हाल ही में बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपना अब तक का सबसे अधिक वार्षिक लाभ दर्ज किया है। यह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि प्रौद्योगिकी, एनालिटिक्स और नवाचार में बैंक द्वारा किया गया रणनीतिक निवेश अब शानदार व्यावसायिक परिणामों और उन्नत ग्राहक सेवा के रूप में सामने आ रहा है।

Previous article
TMC में बगावत की असली वजह कौन? ममता या अभिषेक बनर्जी… तृणमूल में उत्तराधिकार की लड़ाई
Next article
कानपुर की महिला को लखनऊ में बिरयानी में खिलाया गया गोमांस, मौलवी को बुलाकर मतांतरण का प्रयास
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more