जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, लखनऊ ने मशाल 6.0 का सफल समापन किया

लखनऊ, 8 जनवरी 2026 : जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, लखनऊ ने अपने दो दिवसीय वार्षिक खेल महोत्सव मशाल 6.0 – ऊर्जन करें · प्रभाव डालें · प्रेरित करें का आज सफलतापूर्वक समापन किया। यह आयोजन संस्थान परिसर में खेल भावना, दृढ़ता और प्रतिस्पर्धात्मक उत्कृष्टता के जीवंत उत्सव के रूप में संपन्न हुआ।

इस महोत्सव की शुरुआत 7 जनवरी 2026 को एक ऊर्जावान उद्घाटन समारोह के साथ हुई, जिसकी शोभा डॉ. कविता पाठक, निदेशक; डॉ. रश्मि चौधरी, डीन – छात्र कार्य; तथा डॉ. हेमेन्द्र गुप्ता, अध्यक्ष – खेल एवं कल्याण समिति की गरिमामयी उपस्थिति से बढ़ी। उनकी उपस्थिति ने आयोजन को प्रेरणादायक और उत्साहवर्धक वातावरण प्रदान किया तथा खेलों के माध्यम से विकसित होने वाले अनुशासन, नेतृत्व, मानसिक दृढ़ता और लचीलेपन के महत्व को सुदृढ़ किया।

उद्घाटन समारोह का एक प्रमुख आकर्षण औपचारिक मशाल दौड़ रहा, जो धैर्य, एकता और संस्थान की स्थायी खेल भावना का प्रतीक था। मशाल प्रज्वलन के साथ ही मशाल 6.0 को औपचारिक रूप से आरंभ घोषित किया गया, जिससे दो दिनों तक चलने वाली ऊर्जावान खेल गतिविधियों का मंच सजा।

सभा को संबोधित करते हुए डॉ. कविता पाठक ने कहा, “खेल जीवन जीने की एक शैली हैं, जो व्यक्ति को असफलता को स्वीकार करना, दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना तथा व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए आवश्यक दृढ़ता और चुस्ती विकसित करना सिखाते हैं।” उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने और जीवन की आगामी चुनौतियों के लिए तैयारी में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला तथा विद्यार्थियों को अपनी दैनिक दिनचर्या के हिस्से के रूप में सक्रिय रूप से खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया।

मशाल 6.0 में क्षेत्र के 20 से अधिक महाविद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 400 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिससे एक जीवंत और प्रतिस्पर्धात्मक खेल वातावरण का निर्माण हुआ। भाग लेने वाले संस्थानों में लखनऊ विश्वविद्यालय, एमिटी विश्वविद्यालय, बीबीडी, एम.सी. सक्सेना कॉलेज, इंटीग्रल विश्वविद्यालय, सिटी लॉ कॉलेज, आईएमआरटी, एसएमआरसीईएम, केजीएमयू, केकेसी, सरदार भगत सिंह कॉलेज, नेशनल पीजी कॉलेज, एसएमएस, नवयुग कन्या डिग्री कॉलेज, बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, एसआरएमयू, डॉ. आरएमएल करियर मेडिकल कॉलेज, टेक्नो समूह सहित अन्य संस्थान शामिल रहे।

इस महोत्सव में संरचित प्रतिस्पर्धात्मक प्रारूपों में आयोजित विभिन्न आउटडोर और इनडोर खेल प्रतियोगिताएँ शामिल रहीं। आउटडोर प्रतियोगिताओं में क्रिकेट (नॉकआउट प्रारूप), बास्केटबॉल (पुरुष एवं महिला वर्ग), वॉलीबॉल (तीन सेटों में सर्वश्रेष्ठ), तथा फुटबॉल (लीग और नॉकआउट मुकाबले) शामिल थे। इनडोर प्रतियोगिताओं में बैडमिंटन (विभिन्न श्रेणियाँ), टेबल टेनिस (एकल और युगल), शतरंज (बहु-चरणीय प्रतियोगिता), कैरम (एकल और युगल), तथा आठ गेंद पूल (व्यक्तिगत प्रारूप) आयोजित किए गए। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को ट्रॉफी, पदक और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए, जबकि सभी प्रतिभागियों की उनके उत्कृष्ट टीम भावना, अनुशासन और निष्पक्ष खेल के प्रति प्रतिबद्धता के लिए व्यापक रूप से सराहना की गई।

मशाल 6.0 – ऊर्जन करें · प्रभाव डालें · प्रेरित करें के माध्यम से, जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, लखनऊ ने कक्षा से परे टीमवर्क, अनुशासन, नेतृत्व और सशक्त खेल भावना को प्रोत्साहित करते हुए समग्र छात्र विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः सुदृढ़ किया।