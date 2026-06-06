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5 से 21 जून तक चलेगा समेकित जन-कल्याण एवं जन-जागरूकता अभियान

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
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प्रभारी मंत्री ने रूपरेखा निर्धारित कर अधिकारियों को दिए विस्तृत निर्देश

अलीगढ़। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जिले में 5 से 21 जून तक समेकित जन-कल्याण एवं जन-जागरूकता अभियान संचालित किया जाएगा। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने जनपद प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी को सर्किट हाउस सभागार में अभियान की रूपरेखा की जानकारी देते हुए बताया कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों एवं उपलब्धियों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से सभी विकास खंडों, नगर निकायों एवं ग्राम पंचायतों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभियान की शुरुआत विश्व पर्यावरण दिवस पर ’’एक पेड़-मां के नाम’’ अभियान के तहत वृहद वृक्षारोपण से हो चुकी है। मंत्री द्वारा मुकुंदपुर वन चेतना केंद्र में पीपल का पौधा रोपित कर शुभारंभ किया गया है।

मुख्य विकास अधिकारी योगेन्द्र कुमार ने बताया कि 8 से 14 जून तक जनसंपर्क एवं जन-जागरूकता और प्रबुद्धजनों से संवाद कार्यक्रम, 11 से 14 जून तक मीडिया संवाद, 14 से 16 जून तक जन-कल्याण शिविर एवं स्वास्थ्य मेले, 16 से 17 जून तक विकसित भारत संकल्प सम्मेलन, 17 से 20 जून तक विकास प्रदर्शनी और 18 से 19 जून तक प्राकृतिक खेती कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा।

कार्यशालाओं में प्राकृतिक खेती, जैविक खाद एवं जल संरक्षण पर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। अभियान का समापन 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के साथ होगा। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि चौपालों का आयोजन कर जनसमस्याओं का निस्तारण एवं सरकारी योजनाओं की समीक्षा भी की जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी नोडल अधिकारियों को सौंपे गए दायित्वों का प्रभावी निर्वहन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

मंत्री ने कहा कि अभियान का लाभ को सभी पात्र एवं जरूरतमंदों तक पहुॅचाने के लिए आवश्यक है कि सभी विभागीय अधिकारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करें और अपने विभाग से संबंधित योजनाओं का लाभ पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता से उनको दें। उन्होंने अभियान के दौरान लगने वाले शिविरों के लिए सभी अधिकारियों को पूरी तैयारी करने के निर्देश दिए ताकि अधिकाधिक पात्रों को सुगमता से केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके।

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