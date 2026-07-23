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कनाडा में भारतीय छात्रों का वर्क परमिट रिजेक्ट, कॉलेज बोला- हम इमिग्रेशन का फैसला नहीं बदल सकते

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
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कनाडा के पोर्टेज कॉलेज ने उन भारतीय छात्रों को कानूनी सलाह लेने को कहा है जिनके वर्क परमिट आवेदन IRCC ने अस्वीकार कर दिए हैं।

कनाडा के कैलगरी में स्थित पोर्टेज कॉलेज ने उन भारतीय छात्रों से कानूनी सलाह लेने को कहा है जो इमिग्रेशन, रिफ्यूजीजी एंड सिटिजनशिप कनाडा (IRCC) द्वारा अपना वर्क वीजा रिजेक्ट किए जाने के बाद विरोध कर रहे हैं। कॉलेज का कहना है कि वह इस मामले पर स्पष्टीकरण पाने की कोशिश कर रहा है।

21 जुलाई को वेबसाइट पर शेयर की गई एक अपडेट में कॉलेज ने कहा, “पोर्टेज कॉलेज इस मामले पर स्पष्टीकरण पाने की कोशिश कर रहा है और सही जानकारी देने और नई जानकारी मिलने पर छात्रों को सूचित रखने के लिए प्रतिबद्ध है।”

कॉलेज ने आगे बताया कि उसने अगले हफ्ते ग्रुप के प्रतिनिधियों के साथ एक फॉलो-अप मीटिंग तय की है। कॉलेज ने कहा, “इस मीटिंग से हमें बातचीत जारी रखने, जहां संभव हो सवालों के जवाब देने और कोई भी नई जानकारी मिलने पर उसे शेयर करने का मौका मिलेगा।”

भारतीय छात्र विरोध क्यों कर रहे हैं?

हजारों भारतीय छात्रों ने पोर्टेज कॉलेज के बिजनेस मैनेजमेंट डिप्लोमा प्रोग्राम में हिस्सा लिया था। अपना प्रोग्राम पूरा करने के बाद छात्रों ने पोस्ट-ग्रेजुएट वर्क परमिट (PGWP) के लिए अप्लाई किया लेकिन IRCC ने उनके एप्लीकेशन यह कहते हुए रिजेक्ट कर दिए कि उनके प्रोग्राम इसके लिए योग्य नहीं थे।

विरोध कर रहे छात्रों का तर्क है कि उसी कॉलेज और उन्हीं प्रोग्राम के दूसरे छात्रों को 7 जुलाई से पहले PGWP मंजूरी मिल चुकी है। उनका यह भी आरोप है कि इमिग्रेशन अथॉरिटी ने एक नियम बदला है और नॉन-क्रेडिट प्रोग्राम को परमिट के लिए अयोग्य बना दिया है।

वहीं, IRCC का दावा है कि कोई नियम नहीं बदला गया है। कनाडा के कॉलेज ने विरोध कर रहे भारतीय छात्रों से जरूरी दस्तावेज अपने पास रखने को कहा है। वेबसाइट पर पोर्टेज कॉलेज ने छात्रों को सलाह दी है कि वे ऐसे जरूरी दस्तावेज अपने पास रखें जो भविष्य में किसी एप्लीकेशन, दोबारा विचार करने के अनुरोध या किसी अधिकृत इमिग्रेशन प्रोफेशनल की सलाह पर की जाने वाली किसी अन्य प्रक्रिया के लिए काम आ सकते हैं।

छात्रों को जिन दस्तावेजों की प्रतियां अपने पास रखनी चाहिए, उनकी सूची इस प्रकार है:

  • अध्ययन परमिट
  • स्वीकृति पत्र
  • नामांकन रिकॉर्ड
  • कार्यक्रम पूरा होने के दस्तावेज
  • ट्रांसक्रिप्ट
  • पीजीडब्ल्यूपी आवेदन

आईआरसीसी अस्वीकृति पत्र और अधिकारी के नोट (यदि उपलब्ध हों)

कनाडा कॉलेज का कहना है कि वह आईआरसीसी के फैसले को पलट नहीं सकता। पोर्टेज कॉलेज ने भारतीय छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) भी प्रकाशित किए हैं।

ऐसे ही एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कॉलेज ने कहा कि वह आईआरसीसी के फैसले को पलट नहीं सकता और आगे कहा, “आव्रजन संबंधी निर्णयों पर आईआरसीसी का एकमात्र अधिकार है। पोर्टेज कॉलेज आईआरसीसी के किसी भी निर्णय को स्वीकृत, रद्द, परिवर्तित या पुनर्विचार के लिए बाध्य नहीं कर सकता।”

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