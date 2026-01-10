विधान परिषद की संसदीय अध्ययन समिति की अहम बैठक, जनप्रतिनिधियों के प्रश्नों पर कृत कार्यवाही की हुई गहन समीक्षा

उरई (जालौन)।उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संसदीय अध्ययन समिति के मा0 सभापति श्री किरण पाल कश्यप जी की अध्यक्षता में विकास भवन के रानी लक्ष्मीबाई सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में समिति के माननीय सदस्यों की उपस्थिति में वर्ष 2022 से अब तक माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों एवं प्रस्तुत प्रस्तावों पर की गई कृत कार्यवाही की विस्तार से समीक्षा एवं विचार-विमर्श किया गया।

बैठक के आरंभ में जनपद के समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों का परिचय कराया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय व पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार ने मा0 सभापति श्री किरण पाल कश्यप को पुष्प गुच्छ, शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका गरिमामय स्वागत एवं सम्मान किया।

संबोधित करते हुए मा0 सभापति ने निर्देश दिए कि माननीय जनप्रतिनिधियों से प्राप्त आवेदन पत्रों एवं प्रस्तावों का निस्तारण निर्धारित समय-सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक प्रकरण की प्रगति से समिति को नियमित रूप से अवगत कराया जाए, जिससे शासन स्तर पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित हो सके।

मा0 सभापति ने आगामी बैठक को दृष्टिगत रखते हुए सभी विभागों को पूर्ण तैयारी, अद्यतन अभिलेखों एवं तथ्यात्मक जानकारी के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के प्रश्नों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण शासन की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं की जाएगी।

बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई, जिसमें प्रशासनिक कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी एवं उत्तरदायी बनाने पर विशेष जोर दिया गया।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी केके सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व संजय कुमार, अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे प्रेमचंद मौर्य, अनुसचिव एवं समिति अधिकारी विनोद यादव, प्रतिवेदक बृजेश यादव, समीक्षा अधिकारी सौरभ दीक्षित, अपर निजी सचिव अभिनव यादव, प्रभागीय वनाधिकारी प्रदीप यादव, मुख्य चिकित्सा अधिकारी देवेंद्र भिटौरिया, परियोजना निदेशक अखिलेश तिवारी, जिला विकास अधिकारी निशान्त पाण्डेय आदि सहित सम्बंधित अधिकारी मौजूद रहे।