‘मैं अमित शाह का आभारी हूं, उन्होंने….’, सपा सांसद को गृह मंत्री ने किया फोन; यूपी में बढ़ी सियासी हलचल

उत्तर प्रदेश की राजनीति में कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय को उनके जन्मदिन पर फोन किया और बधाई दी। इस बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिससे अटकलों का बाजार गर्म हो गया। राजीव राय ने स्पष्ट किया कि वे अमित शाह के आभारी हैं।

उत्तर प्रदेश राजनीति से जुड़ी कोई छोटी खबर कब एक बड़ा सियासी भूचाल खड़ा कर दे कहा नहीं जा सकता। यूपी में बीजेपी और सपा के बीच सीधी टक्कर रहती है। यूपी में ये दोनों दल एक दूसरे के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी हैं। इस बीच कुछ ऐसा हुआ है, जिससे यूपी की राजनीति में हलचल तेज हो गई है।

दरअसल, हाल के दिनों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय को फोन किया। शाह ने राजीव राय को जन्मदिन पर बधाई दी। सपा सांसद ने गृहमंत्री से बात की, जिसका एक वीडियो भी भी सामने आया था। इस वीडियो के सामने आने के बाद तमाम प्रकार के कयास लगाए जाने लगे। अब खुद राजीव राय ने इस मामले पर स्पष्टीकरण दिया है।

क्या बोले राजीव राय?

गौरतलब है कि सपा सांसद राजीव के जन्मदिन के अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह ने राजीव राय को फोन किया। इस दौरान उन्होंने सपा सांसद को जन्मदिन की बधाई दी। सपा सांसद ने फोन को स्पीकर पर रखकर बात की, इसका वीडियो भी सामने आया था। इस वीडियो के वायरल होने के साथ ही कयासों का बाजार गर्म हो गया।

सपा सांसद ने कहा- अमित शाह का आभारी हूं

चर्चाओं का दौर आगे बढ़ता देख, खुद सपा सांसद आगे और इस मामले में एक पोस्ट भी किया। वहीं, उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए अपनी बातों को भी रखा। सपा सांसद ने कहा कि मैं अमित शाह का आभारी हूं।

समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा कि उन्होंने (अमित शाह) पिछले साल भी मुझे फोन किया था, मैंने कॉल स्पीकर पर रखी और मेरे पीछे एक आदमी खड़ा था जिसने इसे रिकॉर्ड कर लिया, मैं संसद में तीसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का सांसद हूं। मैं किसी अन्य पार्टी में शामिल होने का सपना भी नहीं देख सकता।

