विरासत सनातन धर्म की पहचान है: मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी

महादेवा में ₹542 करोड़ की 82 परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास किया

रामनगर बाराबंकी। श्री लोधेश्वर महादेवा धाम में रविवार को आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 542.41 करोड़ की 82 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं के साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को भी सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि “विरासत सनातन धर्म की पहचान है।” उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति और सनातन परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न कालखंडों में अनेक महापुरुषों ने अपना जीवन समर्पित किया, इसलिए उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजा बलभद्र सिंह, लाखन पासी और महाराजा बिजली पासी ने विदेशी गुलामी के विरुद्ध संघर्ष किया। महाराजा सुहेलदेव, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोबिंद सिंह ने भी राष्ट्र, धर्म और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उन्होंने कहा कि आज देश इन महापुरुषों को इसलिए श्रद्धापूर्वक याद करता है क्योंकि उन्होंने भारत की स्वतंत्रता, संस्कृति और सनातन मूल्यों की रक्षा का कार्य किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की डबल इंजन सरकार विकास और विरासत दोनों को समान महत्व दे रही है। श्री लोधेश्वर महादेव मंदिर कॉरिडोर, पारिजात वृक्ष का संरक्षण और हॉकी के जादूगर केडी सिंह बाबू की हवेली का संरक्षण इसी सोच का परिणाम है।

उन्होंने कहा कि सरकार धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को नई पहचान देने का कार्य कर रही है, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। जनसभा में मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी की पूर्व सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक समय हॉकी के महान खिलाड़ी केडी सिंह बाबू की हवेली बिकने की स्थिति पैदा हो गई थी। यह प्रदेश के लिए अत्यंत पीड़ादायक क्षण था। भाजपा सरकार बनने के बाद निर्णय लिया गया कि हवेली को बिकने नहीं दिया जाएगा। सरकार ने उसका भुगतान कर उसे संरक्षित करने का कार्य किया और अब उनकी स्मृतियों को सहेजने की दिशा में काम हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षों तक श्री लोधेश्वर महादेव धाम के विकास की उपेक्षा की गई। आज प्रदेश सरकार महादेवा कॉरिडोर का निर्माण कर इस प्राचीन तीर्थ को नई पहचान देने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ इस क्षेत्र के समग्र विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने रामनगर विधानसभा क्षेत्र की 36 परियोजनाओं पर ₹282.28 करोड़ तथा दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र की 46 परियोजनाओं पर ₹260.12 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। कुल 542.41 करोड़ की 82 परियोजनाओं के माध्यम से क्षेत्र में सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन तथा आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा।

सभा में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं श्रद्धालु मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि उत्तर प्रदेश अब विकास और सांस्कृतिक गौरव, दोनों क्षेत्रों में नई पहचान बना रहा है और सरकार इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। कार्यक्रम में जिला प्रभारी मंत्री सुरेश राही, खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश चंद्रशर्मा, एससी आयोग के अध्यक्ष बैद्यनाथ रावत एमएलसी अवनीश सिंह एमएलसी अंगद सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष राजरानी रावत विधायक हैदरगढ़ दिनेश रावत, पूर्व विधायक रामनगर शरद अवस्थी प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व सांसद प्रियंका सिंह रावत प्रदेश मंत्री अवधेश श्रीवास्तव ,पूर्व जिला अध्यक्ष शशांक कुशमेश, अमरीश रावत राजकुमारी मौर्य समेत कई नेताओं ने भी संबोधन किया।