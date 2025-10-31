Friday, October 31, 2025
हनु श्री ट्रस्ट एवं डॉक्टर हैनीमैन चैरिटेबल ट्रस्ट के लगाया स्वास्थ्य मेला एवं रक्तदान शिविर

सैकड़ों लोगों ने कराई अपनी जांच,मिली निःशुल्क दवाइयां

समाजसेवी अब्दुल वहीद और राहुल गुप्ता ने किया स्वास्थ्य मेला एवं रक्तदान शिविर का शुभारंभ

समाजसेवियों,चिकित्सकों और पत्रकारों को किया गया सम्मानित

लखनऊ।हनु श्री ट्रस्ट एवं डॉक्टर हैनीमैन चैरिटेबल ट्रस्ट के सौजन्य से प्रगति महोत्सव आशियाना लखनऊ में स्वास्थ्य मेला एवं रक्तदान शिविर लगाया गया।जिसका उद्घाटन आनंदी वाटर पार्क के निदेशक राहुल गुप्ता,उत्तर प्रदेश जिला मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन के महामंत्री अब्दुल वहीद और समाजसेवी इमरान कुरैशी ने फीता काटकर किया। स्वास्थ्य मेले में मैक्स सुपर स्पेशलिटी न्यू साकेत दिल्ली , मैक्स लैब,टी. एस. सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ,लोक बंधु हॉस्पिटल लखनऊ, डॉ. हैनीमैन चैरिटेबल ट्रस्ट एवं भारतीय शिल्पकला के डॉ. मो. शेख़ की टीम द्वारा कैम्प में निशुल्क जाँच एवं दवा वितरण हजारों लोगों को किया गया। जरूरतमंदों की जांचों में फ्री BMD ( हड्डियों ) की जांच , लंग्स की जांच,पैथोलॉजिकल जांच एवं 12 लोगों ने रक्तदान भी किया।

रक्तदान शिविर में जय प्रकाश तिवारी,रागनी पूजा जायसवाल सहित 13 लोगों ने रक्तदान किया।इस मौके पर आनंदी वाटर पार्क के निदेशक राहुल गुप्ता,उत्तर प्रदेश जिला मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन के महामंत्री अब्दुल वहीद,समाजसेवी सुधीर हलवासिया,अमन शांति के अध्यक्ष इमरान कुरैशी,गुफरान कुरैशी,लोक बंधु हॉस्पिटल के अधीक्षक अजय शंकर त्रिपाठी,समाजसेवी इमरान खान,प्रिया गुप्ता,इंद्रा उपाध्याय,एस. के.,आर. के. सिंह सिंचाई विभाग,प्रदीप शुक्ला, डॉ दिलीप वर्मा,श्रीमती प्रिया पाल,सनत गुप्ता,गोपाल,श्रीमती रतना गुप्ता,श्री सुरेश जी, जमील मालिक, मुजीब बेग,श्रीमती अनीता चंद्राके,श्रीमती मधुबाला श्री द्वारिका प्रसाद,शैलेन्द्र शुक्ला एडवोकेट,अजय लक्ष्मी सहित रेडक्रास की टीम मौजूद रही।

इस मौके पर समाजसेवी सुधीर हलवासिया, रागनी पूजा जायसवाल,अब्दुल वहीद एवं इमरान कुरैशी के द्वारा डॉक्टरों और समाजसेवियों को पुष्प,अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।कार्यक्रम में प्रगति महोत्सव के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष मौजूद रहे।स्वास्थ्य मेले में विभिन्न स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम में डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी,डॉ. अभिषेक शर्मा,डॉ. सिखा सक्सेना,डॉ. हरिओम बाजपेई,डॉ. कल्पना जी सभी मौजूद रहे।

