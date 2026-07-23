लैपटॉप और फोन ने कर दिया है गर्दन का बुरा हाल? अकड़न से मिनटों में छुटकारा दिलाएंगी ये एक्सरसाइज

मोबाइल, लैपटॉप के अधिक उपयोग और गलत पोस्चर से होने वाली गर्दन की जकड़न आजकल एक आम समस्या है। कुछ आसान और नियमित एक्सरसाइज जैसे नेक साइड स्ट्रेच और चिन टक से बिना दवा के इस दर्द से राहत मिल सकती है।

आजकल लंबे समय तक मोबाइल, लैपटॉप पर काम करना, गलत पोस्चर में बैठना और स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल गर्दन की जकड़न का सबसे बड़ा कारण बन गई है। सुबह उठते ही गर्दन अकड़ी हुई महसूस होना, घूमाने में दर्द होना या सिर भारी लगना आम समस्या है।

हालांकि, अच्छी बात यह है कि कुछ आसान और नियमित एक्सरसाइज अपनाकर बिना दवा के भी गर्दन की जकड़न से राहत पाई जा सकती है। ये एक्सरसाइज मसल्स को रिलैक्स करती हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती हैं और गर्दन की फ्लेक्सिबिलिटी सुधारती हैं। आइए जानें गर्दन की अकड़न दूर करने के लिए कुछ आसान एक्सरसाइज।

गर्दन की जकड़न दूर करने के लिए एक्सरसाइज