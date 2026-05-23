भीषण धूप से लोगों को बचायेगी ग्रीन नेट

नगर निगम ने लोगों को धूप से बचाने के लिए की नयी पहल

सहारनपुर। महापौर डॉ. अजय कुमार व नगरायुक्त शिपू गिरि के निर्देश पर भीषण गरमी से लोगों को राहत के लिए नगर निगम ने एक और नयी व प्रभावी पहल की है। शहर के अनेक प्रमुख चैराहों पर ग्रीन नेट लगायी गयी है, जिससे चिलचिलाती तेज धूप से लोगों को बचाया जा सके। इसके अलावा इन चैराहों पर मिस्ट स्प्रे सिस्टम भी लगाया जा रहा है। जिससे तापमान में न केवल कमी आयेगी बल्कि पानी की हल्की फुहार लोगों को सुखद और शीतलता का अहसास भी करायेगी। लोगों को शीतल जल उपलब्ध कराने के लिए शहर में 15 नये स्थानों पर कूलर भी लगवाए गए हैं।

महापौर डॉ. अजय कुमार ने बताया कि नगर निगम लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं देने के लिए लगातार ठोस काम कर रहा है। भीषण गरमी को देखते हुए निगम ने एक ऐसी प्रभावी पहल की है जिससे लोगों को निश्चय ही राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि शहर के प्रमुख चैराहों पर टैªफिक व्यवस्था के चलते लोगों को कुछ देर रुकना पड़ता है, लेकिन तेज धूप और तपिश के कारण थोड़ी देर खड़ा हो पाना भी मुश्किल हो जाता है। इन चैराहों पर प्रतीक्षा के दौरान सिर पर सीधे पड़ने वाली धूप से लोगों को बचाने के लिए मार्गो पर बाई ओर की साइड में ग्रीन नेट लगवायी गयी है।

महापौर ने बताया कि उक्त चैराहों पर ग्रीन नेट के साथ ही मिस्ट स्प्रे सिस्टम भी लगवाये जा रहे हैं। मिस्ट स्प्रे से पानी की हल्की फुहार गरमी में लोगों को राहत देने का काम करेगी। इसके अलावा शहर में 15 स्थानों पर और नये कूलर लगवाये गये है ताकि लोगों को भीषण गरमी में शीतल जल उपलब्ध हो सके। जबकि 38 कूलरों के माध्यम से पहले ही लोगों को शीतल जल उपलब्ध कराया जा है। महाप्रबंधक जल पुरुषोत्तम कुमार ने बताया कि कलक्ट्रेट, दीवानी कचहरी, हसनपुर चैराहा, घंटाघर व हॉस्पिटल चैराहे पर ग्रीन नेट व मिस्ट स्प्रे सिस्टम लगवाये जा रहे हैं।

अनेक चैराहों पर लगा दिए गए है बाकि चैराहों पर ग्रीन नेट लगाने का कार्य दो दिन में पूरा कर दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि महापौर व नगरायुक्त के निर्देश पर बेहट रोड बस स्टैण्ड के पास, रविदास छात्रावास रिमाउण्ट डिपो के पास, अम्बेडकर छात्रावास सड़क दूधली, वार्ड 27 बालाजी धाम मंदिर, नुमाईश कैंप पानी की टंकी जोन कार्यालय, जैन इण्टर कॉलेज, भाजपा कार्यालय दिल्ली रोड, सदर थाना, बुढ्ढी माई चैक मंदिर के पास, पिंजौरा अम्बेडकर मूर्ति के पास, शारदा नगर गोरा मंदिर के पास, मनोहरपुर जोन कार्यालय व स्कूल के पास, आईएमए भवन के पास, वार्ड 41 में शिव मंदिर के पास तथा जोन-2 हकीकत नगर में नये कूलर लगाए गए हैं।