Tuesday, November 11, 2025
गोरखपुर जोन की 25वीं अन्तर्जनपदीय पुलिस क्रिकेट प्रतियोगिता-2025 का भव्य समापन

गोण्डा। आज दिनांक 10 नवम्बर 2025 को रिजर्व पुलिस लाइन्स गोण्डा के क्रिकेट ग्राउण्ड पर आयोजित “25वीं अन्तर्जनपदीय पुलिस क्रिकेट प्रतियोगिता (गोरखपुर जोन) – 2025” का सफलतापूर्वक समापन हुआ । दिनांक 06 नवम्बर से प्रारम्भ हुई इस प्रतियोगिता में गोरखपुर जोन के कुल 10 जनपदों की पुलिस टीमों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में पुल ए में – गोण्डा, देवरिया, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर एवं श्रावस्ती, तथा पुल बी में – गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, संतकबीरनगर एवं बहराइच की टीमें सम्मिलित रहीं।

समापन दिवस पर आयोजित फाइनल मुकाबला गोण्डा पुलिस टीम और गोरखपुर पुलिस टीम के मध्य खेला गया। गोण्डा पुलिस टीम के कप्तान अरविन्द राय ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और निर्धारित 20 ओवरों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 204 रनों का लक्ष्य गोरखपुर टीम के सामने रखा। जवाब में गोरखपुर पुलिस टीम ने दृढ़ संकल्प और उत्कृष्ट बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए 19.4 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य को हासिल कर जीत दर्ज करते हुए गोरखपुर जोन क्रिकेट प्रतियोगिता – 2025 की विजेता बनी।

गोरखपुर टीम की ओर से आरक्षी दीपक यादव ने दमदार बल्लेबाजी करते हुए सर्वाधिक 102 रन बनाकर अपनी टीम को विजय दिलाने में अहम भूमिका निभाई, शतकीय पारी खेलने के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। जबकि गोण्डा पुलिस टीम उपविजेता रही। मैच के उपरांत समापन समारोह में मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा सभी खिलाड़ियों को उनकी खेल भावना, अनुशासन एवं टीमवर्क के लिए बधाई दी गई।

टूर्नामेंट में बेस्ट बैट्समैन गोरखपुर टीम के आरक्षी दीपक यादव, बेस्ट बॉलर देवरिया टीम के हे0कां0 रामू प्रसाद, बेस्ट फील्डर गोरखपुर के आरक्षी अंकित सिंह, बेस्ट कीपर गोण्डा के आरक्षी भोला भागीरथी को चुना गया तथा पूरे टूर्नामेन्ट के दौरान दो शतकीय पारी खेलने वाले गोरखपुर के आरक्षी दीपक यादव को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया । पुलिस अधीक्षक महोदय ने अपने संबोधन में कहा कि “खेल से न केवल शारीरिक एवं मानसिक स्फूर्ति प्राप्त होती है, बल्कि यह टीम वर्क, संयम और प्रतिस्पर्धात्मक उत्कृष्टता की भावना को भी प्रोत्साहित करता है।

पुलिस बल में खेलकूद से आपसी सौहार्द एवं एकता और मजबूत होती है।” उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी 10 टीमों को शुभकामनाएं दीं तथा खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। गोरखपुर पुलिस टीम को विजेता ट्रॉफी तथा गोण्डा पुलिस को उपविजेता ट्रॉफी व दोनो टीम के खिलाड़ियों को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम के सफल संचालन में पुलिस लाइन स्टाफ एवं आयोजन समिति के सदस्यों का विशेष योगदान रहा। प्रतियोगिता के दौरान कमेंट्री का संचालन अजय कुमार पाण्डेय एवं आनन्द कुंवर भट्ट द्वारा किया गया, जिन्होंने अपने उत्साहपूर्ण अंदाज़ से खिलाड़ियों एवं दर्शकों का मनोबल बढ़ाया। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, अपर पुलिस अधीक्षक श्री राधेश्याम राय, प्रतिसार निरीक्षक श्री अजय प्रताप सिंह तथा पुलिस लाइन के अन्य अधिकारीगण, कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

