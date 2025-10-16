Thursday, October 16, 2025
गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस ने उत्तर भारत में अपनी मौजूदगी का विस्तार किया; वित्त वर्ष 2026 तक स्वास्थ्य बीमा की पहुँच बढ़ाने का लक्ष्य

लखनऊ में क्षेत्रीय कार्यालय की शुरुआत; राज्यभर में 1,000 एजेंट जोड़ने और 5,000 लोगों को बीमा सुरक्षा देने की योजना

लखनऊ, भारत की सबसे नई स्वतंत्र स्वास्थ्य बीमा कंपनी, गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस — जिसे टीव्हीएस समूह के श्री वेणु श्रीनिवासन और बीमा क्षेत्र के वरिष्ठ विशेषज्ञ श्री वी. जगन्नाथन के परिवार का सहयोग प्राप्त है — ने आज उत्तर भारत में अपने विस्तार की घोषणा की। इसके तहत कंपनी ने लखनऊ, उत्तर प्रदेश में अपना क्षेत्रीय कार्यालय शुरू किया है।

यह कदम पूरे देश में किफायती और सबके लिए सुलभ स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने की दिशा में कंपनी की बड़ी योजना का हिस्सा है। गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस का उद्देश्य राज्यभर में समावेशी स्वास्थ्य समाधान का विस्तार कर 5,000 लोगों को सुरक्षा प्रदान करना है। उत्तर भारत में विस्तार की रणनीति के तहत, कंपनी वित्त वर्ष 2026 तक उत्तर प्रदेश में 1,000 से अधिक एजेंट जोड़ने की योजना बना रही है, जिससे ग्रामीण और कम सेवा-प्राप्त परिवारों तक बीमा सेवाएं पहुँचाई जा सकें।

गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, श्री जी. श्रीनिवासन ने कहा, “उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य बीमा की पहुँच बढ़ाने की अपार संभावनाएँ हैं। लखनऊ में हमारी उपस्थिति के साथ, हम उत्तर भारत के लोगों को किफ़ायती और विश्वसनीय स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस का उत्तर प्रदेश बाजार में प्रवेश एक समयोचित और सार्थक कदम है, जिसका उद्देश्य कमजोर और सीमित आर्थिक पहुँच वाले परिवारों को औपचारिक वित्तीय सुरक्षा प्रणाली से जोड़ना है। हमारी सोच सादगी और समावेशन पर आधारित है — ताकि ग्रामीण और मध्यमवर्गीय परिवार भी वह देखभाल और सुरक्षा पा सकें जिसके वे हकदार हैं।”

गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस को मार्च 2024 में IRDAI से संचालन लाइसेंस प्राप्त हुआ था। अपने पहले ही वर्ष में कंपनी ने देशभर में 12,000 से अधिक एजेंटों का नेटवर्क बनाया और 1.85 लाख से अधिक लोगों को बीमा सुरक्षा प्रदान की।

कंपनी की प्रमुख बीमा योजनाओं में शामिल हैं:

  • गैलेक्सी प्रॉमिस – परिवारों के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना
  • गैलेक्सी मार्वेल – एक अनुकूलन योग्य योजना जो व्यापक पारिवारिक कवरेज प्रदान करते हुए स्वस्थ जीवनशैली को प्रोत्साहन देती है और परिवार को संपूर्ण कवरेज प्रदान करती है।
