जनपद स्तरीय खाद्य सुरक्षा सलाहकार समिति बैठक हुई सम्पन्न

आजमगढ़ l जिलाधिकारी के निर्देशन में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) राहुल विश्वकर्मा की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार आजमगढ़ मे खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की जनपद स्तरीय खाद्य सुरक्षा सलाहकार समिति बैठक सम्पन्न हुई। प्रारम्भ में अपर जिलाधिकारी (प्रशा0) ने समस्त प्रतिभागियों से परिचय प्राप्त करने के उपरान्त अभिहित अधिकारी, आजमगढ़ को विभाग द्वारा तैयार की गयी रणनीति एवं कृत कार्यवाही से सभी को अवगत कराने का निर्देश दिया। अभिहित अधिकारी सुशील कुमार मिश्र ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 563 नमूनें संग्रहित किये गये, जिसमें जांचे गये कुल नमूनों में गुणवत्तापरक नमूना संकलन के कारण 49 प्रतिशत नमूने फेल पाये गये।

अभिहित अधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में मिलावट करने वाले 213 खाद्य कारोबारकर्ताओं के उपर रू0 4073000 का अर्थदण्ड अधिरोपित कराया तथा न्यायिक न्यायालय में 03 खाद्य कारोबारकर्ता को कारावास तथा रू0 11,000 से दण्डित करवाया, जिस पर समस्त सदस्यों ने संतोष व्यक्त किया। अभिहित अधिकारी ने अगले बिन्दु पर प्रकाश डालते हुए बताया कि खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की महत्वाकांक्षी योजना ईट राइट इण्डिया इनिशिएटिव के लक्ष्य को प्राप्त कर 76 कारोबारियों को 03 से 05 स्टार हाईजीन रेटिंग प्राप्त कराई गई है, जिसकी आडिट बाहरी आडिट एजेन्सीयों द्वारा किया गया था। गत वर्ष विभाग द्वारा निःशुल्क 822 खाद्य कारोबारकारियों को खाद्य सुरक्षा विषयक पर प्रशिक्षित कराकर फॉस्टैक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।

अभिहित अधिकारी ने समिति को जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार 3035 आंगबाड़ी कार्यकत्रियों व 2494 रसोईयों को प्रशिक्षित किये जाने सम्बन्धी सूचना से अवगत कराया। अपर जिलाधिकारी (प्रशा0) ने विभाग को निर्देशित किया कि वे जागरूकता पर विशेष ध्यान देते हुए आवश्यकतानुसार प्रवर्तन कार्यवाही करें। अपर जिलाधिकारी (प्रशा0) द्वारा लाइसेंस व पंजीकरण के वांछित लक्ष्य प्राप्त करने पर प्रसन्नता व्यक्त की गयी। बैठक में अपर जिलाधिकारी (प्रशा0) ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया कि जहां पर भी पका हुआ भोजन परोसा जा रहा है, जैसे- स्कूल, आंगनबाडी केन्द्र एवं हास्पिटल के कैन्टिनों में विशेष सतर्कता रखते हुए नियमित जांच करें। जिला अस्पताल तथा विद्यालयों में परोसे जा रहे तैयार भोजन की गुणवत्ता की सतत् निगरानी करना सुनिश्चित करें।

अपर जिलाधिकारी (प्रशा0) ने सभी आंगबाड़ी केन्द्रों व मण्डी समिति में संचालित प्रतिष्ठानों को अनुज्ञप्ति/पंजीकरण आच्छादित करने हेतु निर्देशित किया तथा जनपद में कार्यरत आशा एवं ए0एन0एम0 कार्यकत्रियों को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से प्रशिक्षण देने हेतु निर्देश दिये गये। अपर जिलाधिकारी (प्रशा0) द्वारा जिला प्रोबेशन अधिकारी को जनपद में संचालित बाल सुधार गृह, बाल निकेतन, अनाथआलय, वृद्धाआश्रम में उपलब्ध कराये जाने वाले खाद्य/पेय पदार्थ की गुणवत्ता सुनिश्चित कराये जाने हेतु संस्थानों की सूची खाद्य सुरक्षा विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये। बैठक में अपर जिलाधिकारी (प्रशा0) ने विशेष बल देते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया कि अर्न्तविभागीय समन्वय स्थापित करते हुए सभी विभागों के हित को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करें एवं खराब छवि वाले प्रतिष्ठानों को चिन्हित करते हुए प्रवर्तन कार्यवाही कर सुधार लाये।

औषधि निरीक्षक श्रीमती सीमा वर्मा ने विभाग द्वारा कृत कार्यवाही से बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों को अवगत कराया, जिस पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने संतोष व्यक्त किया। औषधि निरीक्षक, आजमगढ़ द्वारा बताया गया कि औषधि निर्माण इकाईयों का निरीक्षण कर आवश्यक सुधार हेतु दिशा निर्देश दिया तथा नशीली औषधियों के दुरूपयोग के रोकथाम हेतु विभाग द्वारा सघन निगरानी रखी जा रही है तथा उसके विक्रय एवं अनिधिकृत प्रयोग रोकने के लिए प्रवर्तन कार्यवाही के रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। अपर जिलाधिकारी (प्रशा0) ने औषधि निरीक्षक आजमगढ़ को निर्देशित करते हुए कहा कि औषधि प्रतिष्ठानों की नियमित रूप से जांच की जाए तथा नियमानुसार कार्य नहीं करने वाले कारोबारकर्ताओं के विरूद्ध प्रवर्तन कार्यवाही की जाए।

उक्त बैठक में पंचायती राज अधिकारी, मण्डी निरीक्षक, जिला विद्यालय निरीक्षक, निरीक्षक बाट व माप विभाग, जिला खाद्य विपणन अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला मत्स्य अधिकारी, अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका, दुग्ध विकास अधिकारी तथा खाद्य व्यापार मण्डल के प्रतिनिधि श्री सन्त प्रसाद अग्रवाल एवं औषधि संघ के प्रतिनिधि श्री सुधीर अग्रवाल के साथ मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक कुमार श्रीवास्तव, खाद्य सुरक्षा अधिकारीगण रजनीश कुमार, संजय कुमार तिवारी, सुचित प्रसाद, श्री लालमणि यादव, शीत कुमार सिंह, अमर नाथ, श्रीमती बेबी सोनम, श्री राजीव कुमार सिंह सम्मिलित हुये। बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित कर सम्पन्न हुई।