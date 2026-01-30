हमारे शरीर की एक-एक कोशिकायें इस देश की, इस मिट्टी की ऋणी हैं: मण्डलायुक्त

आजमगढ़। मण्डलायुक्त विवेक ने 77वें गणतन्त्र दिवस के अवसर पर सोमवार को अपने कार्यालय भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया तथा सामूहिक राष्ट्रगान एवं प्रतिज्ञा शपथ पत्र दोहराने के उपरान्त पुलिस परेड की सलामी ली। इस अवसर पर मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में उनके कार्यालय के सभागार में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मण्डलायुक्त ने कहा कि 26 जनवरी गणतन्त्र दिवस राष्ट्रीय महापर्व, गौरव व सम्मान का पर्व है जो हमें न्याय, समता, स्वतन्त्रता, बन्धुत्व तथा देश व समाज को राष्ट्रीय एकता, अखण्डता, मजबूती प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि एक स्वतन्त्र एवं विकसित राष्ट्र की स्थापना के लिए देश के अनगिनत जॉबाजों ने अपने प्राणों की आहूति देकर देश को आजाद कराया।

उन अमर शहीदों के सपनों के अनुरूप देश की आजादी को बनाये रखना और एक विकसित राष्ट्र की स्थापना करना हमारी जिम्मेदारी है। यदि हम राष्ट्र के प्रति दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते रहें तो देश की आजादी को अक्षुण्ण बनाये रखते हुए शीघ्र ही भारत को एक विकसित राष्ट्र रूप में स्थापित किया जा सकता है। मण्डलायुक्त विवेक ने कहा कि हम इसी देश की मिट्टी में पैदा हुए हैं और इसी मिट्टी में पले बढ़े हैं, हमारे शरीर की एक-एक कोशिकायें इस देश की, इस मिट्टी की ऋणी हैं। उन्होंने कहा कि हमारे समक्ष जो भी परेशानियॉं और कठिनाइयॉं हैं वह परिस्थितिजन्य नहीं हैं, बल्कि जब हम परिस्थितियों से प्रतिरोध करते हैं तब परेशानी या दुख का हमें एहसास होता है। मण्डलायुक्त ने कहा कि जहॉं स्वीकारभाव है वहॉं शांति है। उन्होने कहा कि अपने समक्ष आसन्न समस्याओं और शिकायतों के कारण देश के प्रति गलत धारणा बना लेना किसी भी दशा में उचित नहीं है।

उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक वरासत में मिली एकता, अखण्ड, भाईचारे के साथ एकजुट होकर किये गये संघर्षों और बलिदानों के बाद हमें स्वतन्त्रता और गणतन्त्र की प्राप्ति हुई। उन्होंने लोगों से इस सांस्कृतिक परम्परा को बनाये रखते हुए देश और समाज के लिए सकारात्मक और रचनात्मक कार्यों में एकजुट सहभागिता का आह्वान किया। कार्यक्रम को अपर आयुक्त-प्रशासन शमशाद हुसैन, अपर आयुक्त-न्यायिक डॉक्टर अर्चना द्विवेदी, अपर निदेशक अभियोजन बीपी पाण्डेय, शासकीय अधिवक्ता ओपी पाण्डेय, सहायक शासकी अधिवक्ता अजीत सिंह ने भी सम्बोधित किया तथा स्थानीय जीजीआईसी की छात्राओं द्वारा देशप्रेम पर आधारित सामूहिक गीत की प्रस्तुति की गयी। कार्यक्रम का संचालन अभय तिवारी ने किया। इस अवसर पर एडी बेसिक मनोज कुमार मिश्र, प्रशासनिक अधिकारी राम अवध व राजेश यादव सहित कार्यालय के समस्त कर्मचारी उपस्थित थे।