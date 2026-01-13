Tuesday, January 13, 2026
spot_img
HomeItawaलखनऊ में इटावा का परचम लहराया
ItawaMarqueeUttar Pradesh

लखनऊ में इटावा का परचम लहराया

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
78

टीचर्स-11 इटावा ने फाइनल जीतकर किया राज्य स्तर पर कब्ज़ा

इटावा। लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय बेसिक टीचर्स क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में टीचर्स-11 इटावा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अमरोहा की टीम को 5 रन से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया।लखनऊ के लार्ड बालाजी स्टेडियम में राज्य स्तरीय बेसिक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया,जिसमें प्रदेश से 32 टीमों ने प्रतिभाग किया।फाइनल मैच में कप्तान विपिन सिंह चौहान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया।फाइनल मुकाबले में टीचर्स-11 इटावा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 150 रन बनाए।

इटावा की ओर से ओपनर बल्लेबाज सौरव अवतार ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए 64 रनों की अहम पारी खेली।लक्ष्य का पीछा करने उतरी अमरोहा की टीम कड़े मुकाबले के बावजूद 145 रन ही बना सकी।इटावा की जीत में गेंदबाजों की भूमिका निर्णायक रही।गौरव पाठक और अमन भदौरिया ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 3-3 विकेट झटके।शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए गौरव पाठक को मैन ऑफ द मैच चुना गया।अपनी घातक गेंदबाजी के लिए अमन भदौरिया को बेस्ट बॉलर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।कप्तान विपिन सिंह चौहान के नेतृत्व में फाइनल जीत के साथ टीचर्स-11 इटावा ने राज्य स्तरीय टूर्नामेंट की ट्रॉफी अपने नाम कर जिले को गौरवान्वित किया।

आयोजक की तरफ से टीम को ट्रॉफी के साथ साथ रुपए 51000 राशि से पुरस्कृत किया।टीम की इस ऐतिहासिक जीत पर खेल प्रेमियों और शिक्षकों में खासा उत्साह देखने को मिला।जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ राजेश कुमार,बीईओ ताखा अनुपम शुक्ला,बीईओ बढ़पुरा बीरेंद्र सिंह,बीईओ जसवन्तनगर गिरीश कुमार,ब्लॉक पीटीआई ताखा अवधेश सिंह राठौर पीटीआई जसवन्तनगर राजेश जादौन, विकास यादव समेत कई शिक्षकों ने जीत की बधाई दी।उक्त जानकारी ब्लॉक पीटीआई द्वारा दी गई है।

Previous article
मजदूरों व मजदूरी के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा, जी राम जी कानून: अनिल राजभर
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved