Thursday, September 25, 2025
spot_img
HomeSliderबहराइच में पुलिस से बदमाशों की मुठभेड़, लखीमपुर का बदमाश घायल, तीन...
SliderUttar Pradesh

बहराइच में पुलिस से बदमाशों की मुठभेड़, लखीमपुर का बदमाश घायल, तीन गिरफ्तार

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
48

बहराइच के मुर्तिहा इलाके में पुलिस और चोरों के बीच मुठभेड़ हुई। गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करके घायल समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से चोरी का सामान नकदी तमंचा कारतूस व बाइक भी बरामद की गई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि चोर मुर्तिहा की ओर जा रहे हैं।

बहराइच। मुर्तिहा इलाके में गुरुवार को पुलिस और चोरों की मुठभेड़ हो गई। गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने घेराबंदी कर घायल समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से चोरी का सामान भी बरामद किया गया है।

एएसपी ग्रामीण ने बताया कि खैरीघाट एसओ को तीन चोरों के इलाके से मुर्तिहा की ओर जाने की सूचना मिली थी। मामले की जानकारी मुर्तिहा कोतवाल को देते हुए एसओ ने वाहन से चोरों का पीछा भी किया।

कोतवाली मुर्तिहा के हरी बाबू बगिया के समीप पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायर झोंक दिया। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हो गया।

घेराबंदी कर पुलिस टीम ने घायल बदमाश छैलू निवासी बंसीबेली कैरातीपुरवा थाना ईशानगर लखीमपुर व खैरीघाट के टिकुरी निवासी अरुन व भंडारी पुरवा निवासी तुलसीराम को गिरफ्तार कर लिया है।

आरोपितों के पास से 17600 नकदी, तमंचा, कारतूस व बाइक भी बरामद किया गया है। मुठभेड़ में चोरों के पास से मोटरसाइकिल, अवैध असलहा तथा चोरी का माल बरामद किया गया।

Previous article
‘बाबा नीब करौरी महाराज’ फिल्म में दिखेगी गोमती नदी में आई बाढ़ की त्रासदी, 1960 में डूब गया था बाबा का आश्रम
Next article
प्रेग्नेंसी में पैरासिटामॉल का अनियमित इस्तेमाल पहुंचा सकता है नुकसान, भ्रूण के विकास पर होता है असर
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved