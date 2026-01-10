कर्मचारी अपनी पुरानी आदतों में सुधार लाएं और शासन की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाएं : पूजा सिंह

नई ईओ के आने से बदला सा नज़र आया नगर पंचायत कार्यालय

गोरखपुर। शुक्रवार को नगर पंचायत पिपराईच के अधिशासी अधिकारी के पद पर पूजा सिंह परिहार ने विधिवत कार्यभार ग्रहण कर लिया। पूजा सिंह ने कुर्सी पर बैठते ही अपने तेवर दिखाये और कार्यालय में तैनात कर्मियों के साथ बैठक कर कहा कि सभी लोग अपनी पुरानी आदतो में सुधार ले आएं और शासन की मंशा के अनुरूप अपने कार्य में जुट जाएं।

आपको बताते चलें कि लगभग 9 वर्ष पूर्व पूजा सिंह परिहार ने नगर पंचायत पिपराइच से अपनी सरकारी सेवा शुरू किया था।उस समय अपनी पहली पोस्टिंग पर पिपराईच की ईओ पूजा सिंह परिहार ने सबसे पहले कार्यालय के अभिलेख भण्डार कक्ष व नगर की सफाई व्यवस्था तथा जल आपूर्ति ब्यवस्था का निरीक्षण किया था और उसके बाद सभी कर्मचारियों की बैठक कार्यालय पर बुलाई तथा कहा कि कार्यालय के कागजात फाइले, सफाई के सामानों के रखने की व्यवस्था में भारी लापरवाही बरती जा रही है जो क्षम्य नही है ।

शुक्रवार को अपने पुराने तेवर में ही नवागत ईओ ने कहा की वह अपना काम पूरी ईमानदारी से करना चाहती हैं। साथ ही उन्होंने सभी जिम्मेदारों को सुधरने तथा मागे गए अभिलेखों को एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

बहरहाल पिपराईच में नई ईओ के आने के बाद से एक तरफ जहां कार्यालय का माहौल बदला सा नज़र आने लगा । पुरानी ईओ की तैनाती की सूचना पर तमाम नगरवासियों में उत्साह नज़र आया तो वहीं नगर पंचायत के कुछ खास कर्मियों के चेहरे का रंग उतर गया हैं जो अभी तक यहां के सर्वेसर्वा हुआ करते थे।