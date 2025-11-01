Saturday, November 1, 2025
विहिप के गोविंद शिंदे जी का दुर्गा बाबू ने किया सम्मान

आवास पहुंच कर 99 वर्षीय दुर्गा बाबू का कुशल क्षेम जाना गोविंद शिंदे जी ने

गोरखपुर ।आज विश्व हिन्दू परिषद गोरक्ष प्रान्त के विभाग बैठक के उपरांत विश्व हिन्दू परिषद के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री गोविन्द शिंदे, गोरक्ष प्रांत के प्रांत संगठन मंत्री राजेश जी, गोरक्ष प्रांत के प्रांत मंत्री नागेन्द्र जी एंव अन्य वरिष्ठ श्री गोविंद शिंदे ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद का एक ही उद्देश्य है की सारे हिंदू जो विभिन्न जातियों में बटे हुए हैं, वह एक रहे ,एकजुट रहे क्योंकि आने वाला समय बहुत कठिन है ,अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इसका परिणाम बड़ा गंभीर होगा ।सभी हिंदुओं को एकजुट होकर अच्छे हिन्दू राष्ट्र का निर्माण करना है एसिवके साथ विभिन्न विषयों पर प्रकाश डाला।

ई .संजीत श्रीवास्तव जिला मंत्री विहिप के कैंप कार्यकाल/आवास पर आगमन हुआ और उनके पिता दुर्गा प्रसाद (बाबू जी) और परिवारजन से मुलाकात कर कुशलक्षेम पूछा। इस अवसर बाबू जी ने सभी सम्मानित जन को अंगवस्त्र पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर ई० प्रदीप कुमार, डा० मनोज कुमार, ई० रंजीत कुमार, , विष्णु प्रताप सिंह, अरूण जी. अरविंद जी, बालकृष्ण पाठक , संतोष,अजय शंकर,मुकेश सिंह सहित बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

