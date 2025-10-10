नपा अध्यक्ष उप निर्वाचन की तैयारियां का डीएम व एसपी ने लिया जायजा

अमरपुर मण्डी स्थल सहित शहर के मतदान केन्द्रों पर अवस्थापन सुविधाओं को देखा और सम्बंधित को दिये निर्देश

एसडीएम, सीओ सहित जोनल, सेक्टर मजिस्ट्रेटों को भ्रमणशील रहकर मतदेय स्थलों की निगरानी करने के दिये निर्देश

स्ट्रांग रुम व मतदान केन्द्रों पर सीसीटीवी कैमरों व पर्याप्त पुलिस बल की रहेगी तैनाती

मतदान केन्द्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराकर चेकलिस्ट उपलब्ध कराने के दिये निर्देश

ललितपुर। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद को लेकर होने जा रहे उप चुनाव को सकुशल एवं शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराये जाने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी अमनदीप डुली एवं पुलिस अधीक्षक मो.मुश्ताक ने अपनी प्रशासनिक टीम के साथ नवीन मण्डी परिसर अमरपुर में स्थापित स्ट्रांग रुम व शहर के कई मतदान केन्द्रों का निरीक्षण कर केन्द्रों में मौजूद अवस्थापन सुविधाओं का जायजा लिया। अमरपुर मण्डी में पहुंचकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी कक्षों में जाकर बारीकी से निरीक्षण किया और कक्षों की सफाई, प्रकाश, पानी आदि व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये। उन्होंने स्ट्रांग रुम का निरीक्षण कर कक्षों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने व पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रभारी अधिकारियों को निर्देश दिये।

उन्होंने मुख्य द्वार से स्ट्रांग रुम तक पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात करने, बैरिकेटिंग लगवाने हेतु पुलिस अधिकारियों व सभी कक्षों व चबूतरों की सफाई कराने हेतु अधिशासी अधिकारी को निर्देश दिये। इसके अलावा 15 अक्टूबर को होने वाले मतदान के एक दिन पूर्व पार्टी रवानगी हेतु व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया गया, वाहनों के खड़े होने का स्थान, पोलिंग पार्टियों के बैठने आदि की जानकारी ली। जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि मण्डी परिसर में मतगणना भी सम्पन्न होनी है, जिसके लिए चबूतरों की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, सीसीटीवी कैमरे, स्क्रीन, कण्ट्रोल रुम सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जायें। मौके पर नगर पालिका कर्मियों के द्वारा सफाई कार्य कराया जा रहा था।

तदोपरान्त उन्होंने शहर के मतदान केन्द्र नगर पालिका बालिका इण्टर कॉलेज, प्राथमिक विद्यालय रावरपुरा, बालहंस पब्लिक स्कूल आजादपुरा, एवं रविन्द्रनाथ टैगोर विद्यालय बड़ापुरा का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि उप जिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी सदर अपनी टीम के साथ शहर के मतदान केन्द्रों का भ्रमण करते रहें और भ्रमण के दौरान जो भी कमियां संज्ञान में आयें उन्हें सम्बंधित प्रभारी अधिकारियों से दुरुस्त कराकर चेकलिस्ट दें। इसके साथ ही समस्त जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट लगातार भ्रमणशील रहकर मतदेय स्थलों की निगरानी करें तथा क्रिटिकल एवं वल्नरेवल बूथों पर पुलिस बल तैनात रहे। पुलिस अधिकारी मतदान के दौरान अराजक तत्वों पर बारीक नजर बनाये रखें।

निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है, इसमें कोई भी कमी नहीं छोड़ी जायेगी, जिससे किसी मतदाता को अपने मतदान में असुविधा न हो। जिलाधिकारी ने सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद में 15 अक्टूबर को मतदान दिवस पर मतदान केन्द्रों पर सीसीटीवी कैमरे, पेयजल, बैठने हेतु छायादार स्थान, परिसर में टेण्ट, शौचालय, कक्षों में पर्याप्त प्रकाश व्यवथा, रैम्प आदि के साथ वैकल्पिक व्यवस्था भी सुनिश्चित करायें। निरीक्षण के दौरान सीडीओ, एडीएम, सीएमओ, डीडीओ, एसडीएम सदर, एसडीएम, सीओ सिटी, ईओ नगर पालिका, डीआईओ, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बीएसए, डीएसओ, आबकारी अधिकारी के अलावा अनेकों अधिकारी मौजूद रहे।