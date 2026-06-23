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ग्रेट निकोबार मुद्दे पर कांग्रेस का हस्ताक्षर अभियान – पर्यावरण संरक्षण की उठाई मांग

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
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महराजगंज। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में प्रस्तावित विकास परियोजनाओं के विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी हस्ताक्षर अभियान के तहत रविवार को महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के खुटहा बाजार में विशाल हस्ताक्षर अभियान आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय सिंह एडवोकेट ने की, जबकि संचालन जिला कोषाध्यक्ष कपिल देव शुक्ल ने किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विजय सिंह ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और जनहित के मुद्दों पर कांग्रेस लगातार आवाज उठा रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनजागरण अभियान को और तेज करने का आह्वान किया।

अभियान के आयोजक एवं पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक प्रसाद ने कहा कि महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न बाजारों में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसे लोगों का व्यापक समर्थन मिला। उन्होंने पर्यावरण संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया।

पूर्व प्रदेश महासचिव त्रिभुवन नारायण मिश्रा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों ने बाजार में भ्रमण कर लोगों से हस्ताक्षर कराए तथा अभियान से जुड़ने की अपील की। कार्यक्रम में अंबरीष शाही, रामनारायण प्रसाद, शंकर वर्मा, घनश्याम गुप्ता सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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