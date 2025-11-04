Tuesday, November 4, 2025
किसानों की बदहाली को लेकर कांग्रेस ने दिया ज्ञापन

इटावा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के अजय राय निर्देशानुसार ज़िलाध्यक्ष आशुतोष दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम सदर विक्रम राघव को सोंपा।ज्ञापन में कहा गया कि बेमौसम अतिवृष्टि(बारिश)से खड़ी एवं पड़ी धान,बाजरा और सब्ज़ियों की फ़सल का जनपद के किसानों को भारी क्षति पहुंची है,जिससे जनपद का किसान भुखमरी की कगार पर आ गया है।

इसी के उदाहरण स्वरूप विगत दिनों जनपद झांसी में एक किसान ने धान की ख़राब हुयी फ़सल देखकर आत्महत्या कर ली थी।ठीक उसी तरह से जनपद में भी किसान आत्महत्या करने की स्थिति में हैं।अत:जनपद के किसानों को फसल क्षति का मुआवजा देने और जल्द से जल्द उनकी समस्याओं को दूर करने की ज़िला कांग्रेस कमेटी मांग करती है। जिससे किसानों को राहत मिल सके।

ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से पूर्व शहर अध्यक्ष पल्लव दुबे,मैनपुरी कोऑर्डिनेटर करण सिंह राजपूत,ज़िला प्रवक्ता प्रेरणा ज़ुबैरी,रणवीर सिंह यादव, सतीश शाक्य,प्रदीप दुबे,दीक्षा शुक्ला, अनुराग कर्ण,आनंद वर्मा,रोहन शाक्य, अनुज चतुर्वेदी,इंद्रेश यादव एवं राम नरेश यादव आदि कांग्रेस जन उपस्थित रहे।

