Tuesday, March 17, 2026
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महिला आरक्षण कानून में संशोधन पर सर्वदलीय बैठक बुलाए सरकार, कांग्रेस ने की मांग

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
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कांग्रेस ने सरकार से महिला आरक्षण कानून में संभावित संशोधन पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि इस मुद्दे पर ‘फूट डालो और राज करो’ की राजनीति नहीं होनी चाहिए।

कांग्रेस ने सरकार से महिला आरक्षण कानून में किसी भी संभावित संशोधन पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। पार्टी ने कहा कि इस मुद्दे पर फूट डालो और राज करो की राजनीति नहीं होनी चाहिए।

सूत्रों के अनुसार सरकार जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन से पहले ही लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की संभावना पर विचार कर रही है।

कांग्रेस की मांग

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि इस विषय पर सभी दलों को साथ लेकर निर्णय होना चाहिए। यदि परिसीमन से पहले कानून लागू करने का फैसला होता है, तो इसके लिए संविधान में एक और संशोधन करना पड़ सकता है।

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