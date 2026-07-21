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श्रमजीवी महिला छात्रावास का सीएम योगी करेंगे शिलान्यास

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
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कामकाजी महिलाओं को योगी सरकार की बड़ी सौगात, 47.38 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा छात्रावास

500 बेड की होगी क्षमता, स्टिल्ट पार्किंग सहित आठ मंजिला बनेगी हॉस्टल बिल्डिंग

राजकीय निर्माण निगम ने नवंबर 2027 तक निर्माण कार्य पूर्ण करने का तय किया लक्ष्य

गोरखपुर । गोरखपुर दौरे पर आ रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 23 जुलाई (गुरुवार) को जनपद के पहले सिक्सलेन फ्लाईओवर का लोकार्पण करने के साथ ही महिला सशक्तिकरण के संकल्प को सिद्धि में बदलने के लिए भी एक बड़ी सौगात देंगे। वह, कामकाजी महिलाओं के लिए ‘मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना’ के तहत चरगांवा के खुटहन में 6640 वर्ग मीटर भूमि पर बन रहे 500 बेडेड श्रमजीवी महिला छात्रावास का शिलान्यास करेंगे। महिला एवं बाल कल्याण विभाग की तरफ से बन रहे इस छात्रावास के निर्माण पर 47.38 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास के निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था के रूप में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, गोरखपुर इकाई को नामित किया गया है। इस हॉस्टल का निर्माण चरगांवा ब्लॉक परिसर से सटे 6,640 वर्ग मीटर जमीन पर किया जा रहा है। श्रमजीवी महिला छात्रावास के बन जाने से बाहर से आकर गोरखपुर में नौकरी या व्यापार करने वाली महिलाओं को सुरक्षित, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण आवास की सुविधा मिल जाएगी।

महिला कल्याण अनुभाग-3 की तरफ से स्वीकृत धनराशि 47 करोड़ 38 लाख रुपये में से प्रथम किस्त के रूप में 16 करोड़ 58 लाख रुपये अवमुक्त हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के परियोजना प्रबंधक नीरज गुप्ता बताते हैं कि नवंबर 2027 तक गोरखपुर के श्रमजीवी महिला छात्रावास के निर्माण पूर्ण करने का लक्ष्य तय किया है। फिलहाल इसकी भौतिक प्रगति करीब 11 प्रतिशत है।

राजकीय निर्माण निगम द्वारा बनाई गई कार्ययोजना के अनुसार श्रमजीवी महिला छात्रावास की बिल्डिंग में स्टिल्ट पार्किंग रहेगी। उसके ऊपर आठ मंजिला भवन बनाया जाएगा। इस भवन में सिंगल बेड, डबल बेल और ट्रिपल बेड क्षमता के 250 रूम बनाए जाएंगे। यहां रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा होगी और परिसर में हॉर्टिकल्चर कार्य भी कराए जाएंगे। छात्रावास में आधुनिक सुविधाएं होंगी। इनमें सीसीटीवी कैमरे, फायर सेफ्टी सिस्टम और शिशु सदन शामिल हैं। साथ ही जिम सेंटर, ऑडिटोरियम, लॉन्ड्री, वाहन पार्किंग, कैंटीन और डिपार्टमेंटल स्टोर भी होंगे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए गार्ड, महिला वार्डन और हाउस कीपिंग स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी।

महिला पॉलिटेक्निक में बनेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सीएम करेंगे शिलान्यास

गोरखपुर। गोरखपुर के राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) बनने जा रहा है। टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से बनने वाले इस सीओई के निर्माण कार्य का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 23 जुलाई (गुरुवार) को करेंगे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण पर 7 करोड़ 6 लाख 75 हजार रुपये की लागत आएगी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शिलान्यास, गुरुवार को सिक्सलेन फ्लाईओवर के लोकार्पण के बाद वहीं समीप स्थित समारोह स्थल से होगा। राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को प्रथम किश्त के रूप में 3 करोड़ 53 लाख 37 हजार रुपये जारी कर दिए गए हैं।

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