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बाल श्रम सामाजिक बुराई, इसके उन्मूलन में सभी की भागीदारी जरूरी

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
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बाल श्रम निषेध दिवस पर जागरूकता गोष्ठी, प्रचार रथ को दिखाई हरी झंडी

हमीरपुर। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर साईं ज्योति संस्था द्वारा शुक्रवार को साईं कृपा होटल में जनजागरूकता अभियान एवं सामुदायिक गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बाल श्रम उन्मूलन, शिक्षा के महत्व और बाल अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक किया गया।

गोष्ठी में मुख्य अतिथि जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारी दामोदर एवं श्रम प्रवर्तन अधिकारी विजयपाल ने कहा कि बाल श्रम एक गंभीर सामाजिक बुराई है, जिसके उन्मूलन के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। उन्होंने कहा कि बच्चों का स्थान कार्यस्थल नहीं बल्कि विद्यालय है और प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित एवं सम्मानजनक बचपन मिलना चाहिए।

कार्यक्रम में बाल श्रम निषेध, बाल संरक्षण, शिक्षा के अधिकार तथा बच्चों के सर्वांगीण विकास से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। उपस्थित लोगों को बाल श्रम एवं बाल शोषण की घटनाओं की जानकारी संबंधित विभागों को देने के लिए प्रेरित किया गया।

गोष्ठी के उपरांत साईं ज्योति संस्था द्वारा ई-रिक्शा के माध्यम से संचालित बाल श्रम निषेध जागरूकता प्रचार रथ को जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारी दामोदर एवं श्रम प्रवर्तन अधिकारी विजयपाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह प्रचार रथ जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर लोगों को बाल श्रम के दुष्परिणामों तथा बच्चों की शिक्षा एवं अधिकारों के प्रति जागरूक करेगा।

संस्था के प्रतिनिधियों ने बताया कि बाल श्रम मुक्त समाज के निर्माण के लिए इस प्रकार के जनजागरूकता अभियान भविष्य में भी निरंतर चलाए जाएंगे।

कार्यक्रम में देवेंद्र सिंह, चंद्रपाल, विमल, धीरेंद्र, पंकज तिवारी, शिवकांति, हरिराम सहित विभिन्न गांवों से आए लोगों ने भाग लिया।

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