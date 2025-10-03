Friday, October 3, 2025
ब्रह्मानंद बांध के गेट खुले, बीरमा नदी का जलस्तर बढ़ा

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
ब्रह्मानंद बांध, मौदहा से पानी छोड़े जाने के बाद बीरमा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अवर अभियंता सपना कटियार ने जानकारी दी कि बांध में पीछे से आ रहे पानी के दबाव को देखते हुए दो गेट खोले गए हैं और आवश्यकता पड़ने पर एक और गेट खोला जा सकता है।

इससे बीरमा नदी में तेज बहाव के साथ पानी बढ़ने की संभावना है। नदी पर बने रपटों के ऊपर से पानी गुजर सकता है, जिससे आवागमन और यातायात संकटग्रस्त हो सकता है। यही नहीं, नदी किनारे बसे गांवों — बिहुनी, भैंसाय, बंडवा, मुस्करा, उपरहका, शिवानी व बेलगांव (थाना जलालपुर क्षेत्र) — के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

अधिकारियों ने आमजन से अपील की है कि रपटों पर पानी आने की स्थिति में वहाँ से गुजरने या स्नान करने से बचें। साथ ही दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो।

