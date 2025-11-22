Saturday, November 22, 2025
spot_img
HomeEducationBPSC 71st Mains Exam: मार्च-अप्रैल से शुरू होगी बीपीएससी 71वीं मुख्य परीक्षा,...
EducationSlider

BPSC 71st Mains Exam: मार्च-अप्रैल से शुरू होगी बीपीएससी 71वीं मुख्य परीक्षा, यहां देखें मेंस एग्जाम पैटर्न

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
21

बीपीएससी 71वीं मुख्य परीक्षा का आयोजन मार्च-अप्रैल 2026 में किया जाएगा। बता दें, बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में कुल 14,261 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है। उम्मीदवार मुख्य परीक्षा की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए रोजाना मॉक टेस्ट व पिछले वर्षों के प्रश्न-पत्रों को हल कर सकते हैं।

बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से 71वीं प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जा चुका है। बता दें, इस बार बीपीएससी 71वीं प्रीलिम्स परीक्षा के लिए लगभग 4,71,012 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें से कुल 3,16,762 उम्मीदवार बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में शामिल हुए थे। बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में कुल 14,261 उम्मीदवारों को क्वालीफाई किया गया है। हालांकि प्रीलिम्स परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को अब मुख्य परीक्षा तिथियों का बेसब्री से इंतजार है, जो जल्द ही जारी की जा सकती है।

कब होगी मुख्य परीक्षा

बीपीएसससी की आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक 71वीं मुख्य परीक्षा का आयोजन मार्च-अप्रैल 2026 में किया जाएगा। हालांकि बीपीएससी की ओर से मुख्य परीक्षा की तिथि जारी नहीं की गई है। बीपीएससी जल्द ही मुख्य परीक्षा तिथियों को जारी करेगा। जो उम्मीदवार प्रीलिम्स परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं, उन्हें सलाह दी जाती ही कि वे मुख्य परीक्षा की तैयारी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए नियमित रूप से 6 से 7 घंटें पढ़ाई अवश्य करें।

मुख्य परीक्षा का पैटर्न

बीपीएससी 71वीं मुख्य परीक्षा में कुल पांच पेपर आयोजित कराए जाते हैं। पहला पेपर सामान्य हिंदी, दूसरा पेपर जनरल स्टीज पेपर-1, तीसरा पेपर जनरल स्टीज पेपर-2, चौथा पेपर निबंध और पांचवां पेपर वैकल्पिक विषय का होता है। बता दें, मुख्य परीक्षा में प्रत्येक पेपर की अवधि तीन घंटे होगी। मुख्य परीक्षा कुल 1100 अंकों के लिए आयोजित कराया जाता है।

तैयारी के लिए मॉक टेस्ट जरूरी

अगर आप बीपीएससी 71वीं प्रीलिम्स परीक्षा में सफल हुए हैं और अब BPSC 71st Mains परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए रोजाना एक मॉक टेस्ट अवश्य दें। इसके साथ ही पिछले वर्षो के प्रश्न-पत्रों को भी हल करें, इससे आपको पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के स्वरूप को समझने में मदद मिलेगी। साथ ही आप अपनी तैयारी का आकलन भी कर सकेंगे।

शॉर्ट नोट्स बनाएं

तैयारी के दौरान आप जिन भी विषय को पढ़ रहे हैं, उनके शॉर्ट नोट्स साथ ही साथ बनाते चलें। इससे आपको परीक्षा के दौरान जल्दी रिवीजन करने में मदद मिलेगी।

Previous article
बागपत में एक ही प्लाट दो बार बेचा, SP के आदेश पर प्लाट स्वामी और प्रॉपर्टी डीलर पर केस दर्ज
Next article
‘SIR खतरनाक…’ ममता बनर्जी के पत्र पर भड़के अमित शाह, बोले- घुसपैठियों को बचाने की कोशिश
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved