Tuesday, March 31, 2026
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प्राथमिक विद्यालय पननी मे वार्षिक उत्सव एवं परीक्षा फल वितरण

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
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लोटन सिद्धार्थनगर। विकास खण्ड लोटन क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय पननी में सोमवार को वार्षिक उत्सव एवं परीक्षा फल वितरण किया गया इस अवसर पर अभिभावक गण एवं ग्राम पंचायत पननी के ग्राम प्रधान फूलचन्द कन्नौजिया पूर्व जिला अध्यक्ष राम निवास यादव पूर्व प्रधान राम किशुन यादव क्षेत्रपंचायत मनोज यादव प्रा० शि० संघ के कोषाध्यक्ष महेश प्रधान विद्यालय के प्रधानाध्यापक कुँवर परवेज़ सहायक अध्यापक सोनू वर्मा कृष्णचन्द्र सतेन्द्र कुमार उपस्थित रहे रामनिवास यादव जी ने कहा की सरकार प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेकों अनेक योजनाएं चल रही है हम सभी को उसे योजना को लाभ तो और अपने बच्चों का प्रवेश अपने निकट के सरकारी स्कूल में कारायें और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाएं । ग्राम प्रधान फूलचंद कनौजिया द्वारा मेधावी बच्चों को अंक पत्र एवं इनाम का वितरण किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया और नवप्रवेशी बच्चों का टीका लगाकर स्वागत किया गया।प्रधानाध्यापक द्वारा उनके उपयोग के उपहार स्वरूप उन्हे स्टेशनरी उपलब्ध कराई गई और सरकारी स्कूल में पढ़ने के ढेर सारे लाभ बताएं।

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